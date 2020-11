Napoleón Gómez Urrutia da positivo a Covid-19 y asegura sentirse bien

Ciudad de México.- Se sumó a la lista de legisladores contagiados de Covid-19 el senador y líder minero Napoleón Gómez Urrutia, que este miércoles por la tarde, confirmó que resultó positivo a la prueba de laboratorio. Asegura sentirse bien, pero se mantendrá trabajando desde su casa en las actividades del Senado de la República.

Gómez Urrutia publicó un mensaje que informa sobre su estado de salud y dice lo siguiente: "Amigos y amigas: Me hicieron la prueba de COVID19. Hoy me informaron que resulté POSITIVO. Presento síntomas menores y me encuentro bien. Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando con el mismo empeño que si estuviera presencial".