Narco no domina un tercio de México: AMLO niega acusaciones de Estados Unidos

Estados Unidos.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) niega las acusaciones del general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos (US Northcom), quien estimó que los cárteles de narcotráfico operan en alrededor del 30 al 35% del territorio mexicano.

De acuerdo con Glen VanHerck, estima que los cárteles del crimen organizado transnacional opera hasta en el 35% de México, "en áreas que son con frecuencia ingobernables", causando muchos problemas que está enfrentando la Unión Americana en la frontera con México.

Glen VanHerck, habló con los medios en el Pentágono luego de comparecer ante el Comité de Servicios Armados del Senado, salió al paso a los cuestionamientos a la administración de Joe Biden sobre las causas que están generando llegadas y detenciones récord de migrantes en la frontera con México.

"Diría que es un síntoma de un problema que se ha manifestado desde el año pasado. No voy a entrar en la política sobre si esto es una crisis o no. El hecho es que necesitamos una frontera segura y entender quién cruza la frontera", señaló.

"El tráfico de drogas, la migración, el tráfico humano, son síntomas de las organizaciones criminales trasnacionales que están operando con frecuencia en áreas ingobernables, de 30 a 35% de México, las que están creando algunas de las cosas con las que estamos lidiando en la frontera", indicó VanHerck.

En opinión de Glen Vanherk, la "inestabilidad" que han creado las organizaciones criminales transnacionales, así como la pandemia de Covid-19 y dos huracanes mayores, son indicadores y razones por las cuales los migrantes procedentes de América Central, Sudamérica y México están intentando llegar a los Estados Unidos.

Para el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el problema debe ser visto desde una perspectiva holística por parte de Washington.

"Creo que es un imperativo de seguridad nacional que debemos atender. ¿Por qué creo que debe verse desde una perspectiva de defensa nacional?, porque crea vulnerabilidades potenciales y oportunidades para actores alrededor", señaló el general VahHerck.

El Comando Norte tiene la responsabilidad en la defensa del territorio de Estados Unidos, apoyando a las autoridades civiles y cooperación en seguridad regional con Canadá, México y Bahamas.

En el testimonio de Glen VanHerck al Comité de Servicios Armados del Senado, el general hizo notar que las fuerzas militares de México enfrentan "desafíos significativos", incluidos los embates de los "violentos cárteles de las drogas" y los efectos del Covid-19.

Sin embargo, aseguro que las fuerzas militares de Estados Unidos continúan hombro con hombro con sus contrapartes de México para fortalecer la defensa de América del Norte.

Además, Glen VanHerck sostuvo que México es un socio vital en la estructura de defensa y cooperación de Estados Unidos, y que la relación entre el Comando Norte con las Fuerzas Armadas de México, continúa siendo "robusta".

Cuestionan a AMLO sobre el narcotráfico en México

Durante la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, un reportero cuestionó al mandatario sobre el narcotráfico en México, ya que el día de ayer se dio una conferencia de prensa en el Pentágono donde hacen mención de que una tercera parte del país esta siendo controlada por el crimen organizado transnacional.

Calificaron de "desgobierno" e incluso de que se esta infiltrando la influencia de Rusia y de China; además de que su grupo de inteligencia tiene conocimiento de grupos terroristas del medio oriente se están infiltrando en la frontera norte de Estados Unidos y de México.

A lo que Andrés Manuel López Obrador respondió que no es cierto lo que sostiene Estados Unidos y que seguirán teniendo buenas relaciones con el Gobierno de norteamericano. "No nos vamos a pelear con el Gobierno de Estados Unidos" y que el Presidente Joe Biden es muy respetuoso, que no vendrá a regañarlo o a llamarle la atención.