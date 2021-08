¡Narcoestado! Chumel Torres estalla contra AMLO por estar a favor de liberación de Félix Gallardo

México.- El youtuber Chumel Torres se fue contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al reafirmar la idea de que su gobierno es un ”narcoestado”, debido a que el mandatario se pronunció a favor de la liberación por amnistía del capo Miguel Ángel Félix Gallardo.

En cu cuenta de Twitter, Chumel Torres retomó el fragmento de la conferencia matutina de este 20 de agosto, donde AMLO dedica unas palabras a Félix Gallardo, quien reapareció luego de años de mantenerse fuera del ojo público, tras 32 años en prisión y a sólo 5 de cumplir su condena.

Andrés Manuel se pronunció a favor de liberar al narcotraficante Félix Gallardo, acusado de asesinar a Enrique “Kiki” Camarena, infiltrado de la DEA en el Cártel de Guadalajara, fundado por Miguel Ángel.

“Narcoestado. Así se le dice”, escribió Chumel Torres en Twitter junto al video de la declaración del presidente.

Desde las pasadas elecciones del 6 de junio del 2021, el gobierno de AMLO ha sido catalogado de tener supuestos nexos con el crimen organizado, indicando que los delincuentes intervinieron en los comicios a favor de Morena, partido fundado por el actual Presidente de México.

Chumel Torres/Twitter

¿Qué dijo AMLO?

En el video compartido por Chumel, AMLO refrenda su posicionamiento de aplicar la amnistía en los presos mayores a 75 años o que su salud se ha deteriorado a través del tiempo, tal es el caso de Félix Gallardo, por lo que se declaró a favor de su liberación.

“No quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel, yo soy un humanistas estoy formado en la escuela de la no violencia, porque gobierno para todos y tengo que hacer que se cumplan las leyes que en su caso que si se termina de revisar que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, y que si ya tiene derecho a salir yo no me opongo”, mencionó Andrés Manuel.

AMLO indicó que de cumplir con los requisitos necesarios, Félix Gallardo debería aceptar la amnistía y salir de prisión, debido a que su edad y las condiciones de salud podrían ayudarlo a ser parte del programa para retirar su condena.

“Si se justifica en lo que se está elaborando desde luego que sí (se otorgue amnistía), por él por edad, por enfermedad ya podría salir”, agregó.