Narro Robles cuestiona datos a Gatell: "Nos mintió"

México.- El ex secretario de Salud, José Narro Robles cuestionó al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell: ¿De verdad aplanamos la curva?, refiriéndose al contagio por coronavirus.

"Llegar a los primeros 6,500 casos positivos de #Covid_19, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, llevó 8 días. Acumular los terceros, solo 6 días. Los 6,500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?", puntualizó el ex funcionario puntualizó.

Imposible afirmar que la curva se ha aplanado o la pandemia se ha domado cuando cada vez toma menos días llegar a una cifra como esta, sentenció Narro Robles.

La mentira

“Al final, es una mentira. Si usted dice que está preparado y no lo está; una de dos: o no sabe lo que es estar preparado para contender con una epidemia...o lo que uno hace es hacer toda la preparación necesaria y no fue lo que se hizo”, declaró el ex funcionario para Milenio Televisión.

Hace unos días, López-Gatell declaró durante una conferencia vespertina que se redujeron los contagios de covid-19 entre un 60 y 75%, lo cual significaba que la curva había aplanado.