'Necesita AMLO Gabinete que lo acompañe más' 

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita más acompañamiento del Gabinete, evaluó el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena.

"Veo a un Presidente muy activo, muy proactivo, muy dinámico, que no descansa, y veo a un Gabinete que no está en el acompañamiento. Veo a un Gabinete cuya curva de aprendizaje ha sido larga, pesada, pero me gustaría ver a un Gabinete más cercano. Siento al Presidente que hace todo, pero necesita que su Gabinete lo acompañe más", planteó.

Tras señalar que en términos generales veía una "conducción correcta" en el Gobierno, el parlamentario zacatecano opinó en rueda de prensa que es necesario "mejorar" en la relación con los medios de comunicación, los inversionistas y empresarios.

"La reconciliación es buena: hay que hacerla eficaz, pero el Presidente, Presidente para mí, va a ser el mejor Presidente que haya habido en los últimos tiempos", pronosticó.

A cinco días de que se cumpla el primer aniversario de la victoria de López Obrador, Monreal Ávila consideró que el Gobierno no debe aplicar recortes ni en el sector salud, educación, ni en política social.

El senador Ricardo Monreal ve a AMLO muy dinámico y un Gabiente en un largo proceso de aprendizaje. | Reforma

"Desde mi punto de vista esos rubros deben cuidarse y no se les puede reducir las partidas presupuestarias. Cualquier recorte o sacudida a la disminución de recursos, no estaría de acuerdo," dijo.

Es importante recordar que hace un parte de semanas, en los medios de comunicación se perfiló al canciller Marcelo Ebrard como presidenciable ante la crisis migratoria.

El manejo de la crisis comercial y migratoria entre México y Estados Unidos ha puesto al canciller Marcelo Ebrard en una posición de privilegio en la escena política mexicana, otorgándole la etiqueta de "presidenciable".

Pero, además de Ebrard, en esta virtual competencia también figuran el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, Ricardo Monreal, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, todos del partido de López Obrador.

Para el analista político Federico Berrueto, la crisis en la relación de México con Estados Unidos "no solo le dio un protagonismo importante en el manejo de la crisis a Ebrard sino que también le dio una plataforma de liderazgo al interior del gabinete, porque la crisis persiste".

Recordó que la llamada telefónica que tuvo Ebrard con el presidente de EE.UU., Donald Trump, el pasado viernes, para concretar el acuerdo migratorio tras el anuncio de medidas arancelarias "prácticamente le dio una calidad de primer ministro dentro del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador".