Necesitamos que Sonora vuelva a ser ese pueblo de desarrollo y orgullo del noroeste: Ricardo Bours

Chihuahua.- El exalcalde de Cajeme, Sonora, contador público especialidad en materia fiscal, empresario y hombre de familia, Ricardo Bours Castelo, es el candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Sonora en este proceso electoral de 2021.

En entrevista para Debate, reconoció no estar en los primeros lugares en las encuestas, sin embargo, contenderá por la silla de gobernador, pues uno de sus objetivos es llevar a su estado nuevamente al rumbo del progreso y de competitividad que tenía antes.

De acuerdo con el candidato de Movimiento Ciudadano, su intención de gobernar Sonora radica en darle a los y las sonorenses mejores oportunidades de vida. Al cuestionarle directamente ¿por qué le gustaría gobernar Sonora?, respondió:

“Aquí nací, aquí he vivido, aquí quisiera morir, pero quiero que la gente que vive aquí viva mejor. Yo he tenido muchas posibilidades en mi vida, pero creo que se han ido negando las oportunidades, la violencia ha ido ganando espacios, hemos quedado fuera, donde es necesario generar empleos que es a lo que yo me dedico y necesitamos que Sonora vuelva a ser ese pueblo de desarrollo y orgullo del noroeste”, destacó.

Para Bours, Sinaloa es claro ejemplo del desarrollo al que se refiere para Sonora, de ahí que mencionara ver a Sinaloa con envidia de la buena, pues tiene negocios en este estado.

“Me ha tocado ver cómo ha ido despegando Sinaloa y cómo nos hemos ido rezagando nosotros, esa envidia de la buena yo quisiera decir que no es envidia, que es un espíritu de competitividad lo que nos debe de motivar y recuperar el tiempo perdido”, comentó.

El candidato, mencionó que en Sonora se ha perdido mucho tiempo con malos gobiernos, donde no se ha visto un desarrollo por gobiernos corruptos, situación que ya debe terminar.

“Yo creo que ya basta de eso, no se puede presumir la honestidad de un gobernante porque debería de ser intrínseco. Sin embargo, en estos tiempos, vale la pena recordar que jamás he sido señalado por un acto de corrupción, no solamente yo, pero puedo presumir, eso sí, que ningún colaborador mío jamás ha sido señalado por un acto de corrupción, han seguido su vida pública y privada de una manera transparente, que se pasean por la calle con la frente en alto, así como deberían de ser todos los que colaboran en el gobierno”, afirmó.

Ricardo Bours explicó que su motivación es llevar a Sonora nuevamente al rumbo del progreso y de competitividad que tenía antes, de seguridad y de armonía entre los sonorenses, de poder destacar las cosas buenas que tiene Sonora.