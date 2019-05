"Necesitamos que más personas puedan competirle a los grandes partidos"

Pedro Kumamoto fue uno de los principales impulsores de las candidaturas independientes a nivel nacional ante un descrédito que se cernía sobre los partidos políticos tradicionales. Defensor de la ciudadanización de la política, en 2015, a los 25 años de edad, se convirtió en el primer diputado local independiente en Jalisco y uno de los primeros que lograron los votos, con lo que era una nueva figura política en México. Sin embargo, en la elección de julio del 2018 no pudo llegar al Senado por la misma vía. Hoy, Kumamoto trabaja junto con su equipo, los Wikis, para lograr el registro del partido llamado Futuro que le permita influir en la agenda pública.

Para el promotor de la ley jalisciense sin voto no hay dinero, durante su etapa como legislador, la conformación de un nuevo instituto político tiene el propósito de contribuir a un cambio de la realidad que en diversos ámbitos padece su estado y el país, pero es también la única forma —sostiene— de continuar con un proyecto honesto y competir en condiciones menos desiguales ante los partidos.

En entrevista telefónica desde el interior de Los Pinos, en la Ciudad de México, a donde acudió a una capacitación, Kumamoto compartió para EL DEBATE las lecciones que le dejó su última contienda electoral y los proyectos en los que trabaja.

¿Te veremos participando como candidato en la elección a la gubernatura del 2021 en Jalisco?

Todavía queda mucho tiempo para ello; desde luego que me gustaría. La experiencia de haber sido diputado local, hay que recordar que donaba el 70 por ciento de mi sueldo, fue maravillosa, no por la lana o por el puesto, sino por la posibilidad de servir, y eso es algo que me he dado cuenta, y quiero estar en donde pueda ser más útil.

Hago política no porque quiera hacer política y ya, hago política porque junto con muchas otras personas queremos cambiar la realidad de nuestro estado y nuestro país. Se trata de un proyecto que permita transformar lo que hoy conocemos como Jalisco.

La política ha resultado una buena herramienta para poderlo lograr, y por eso hago política, y por eso precisamente yo voy a estar en donde pueda poner un poco de trabajo, mis manos y mis energías para poder cambiar a nuestro estado y a nuestro país, y si eso significa volver a participar en la política electoral, desde luego que lo haré con muchísimo gusto.

¿Cuáles serían, desde tu óptica, los tres principales aciertos del actual Gobierno federal?

Creo que las pensiones a las personas de la tercera edad son un acierto, porque solamente teniendo pensiones justas para nuestras abuelas y abuelos se está reconociendo el trabajo que han realizado por este país.

Es muy importante señalar, dentro de los aciertos, el impulso que está teniendo el reconocer a las víctimas o el acercamiento con las madres y padres de personas desaparecidas, y también veo aciertos con símbolos relacionados con la apertura de Los Pinos a las personas comunes, la venta de todos los lujos, la austeridad, la búsqueda de acabar con los lujos dentro del Gobierno, creo que es una buena apuesta.

¿Y los tres principales errores?

La designación de las ministras de la Suprema Corte de Justicia, que obedecen el mismo tipo de político que no queríamos volver a ver, y ahí está inmiscuida. La reducción de los recursos y después el regateo que puede existir a programas como los que tiene Conafor o los que significaban las estancias infantiles, me parece que es un terrible desacierto, como también creo que lo ha sido la apuesta energética de este Gobierno; es decir, la construcción de otra refinería, el apostarle para la creación de energía al carbón, una de las fuentes más contaminantes que puede existir frente a la debacle ambiental, no me parece adecuado.

Alcanzo a ver muchos aciertos, también desaciertos, y creo que la invitación que yo le haría a la sociedad de Sinaloa y del país tiene que ver con mantenerse abiertos, con reconocer aquellas buenas ideas que están sucediendo en este Gobierno, porque las hay, pero también no cerrarnos al debate público para reconocer aquellas cuestiones que no han sido adecuadas por parte de este nuevo Gobierno.

¿Qué lección te dejó la contienda electoral del 2018 en la que participaste como candidato independiente al Senado?

Muchas, pero hay tres que son muy importantes. En primer lugar, la sociedad mexicana quiere y busca tener opciones distintas a los partidos que han visto previamente, que la esperanza se puede articular a partir de opciones electorales y que por lo mismo es relevante seguir participando en la política.

Segundo punto, también muy importante, es que la juventud, las mujeres, las personas del campo, todas aquellas personas que hoy por hoy no se ven representadas en la política, levanten la voz, porque si no haces política tú, alguien más la va a hacer por ti en tu nombre. Y, tercero, también nos dejó muy claro que se necesita poder construir condiciones estructurales mucho más justas frente a las que hemos estado viviendo electoralmente; es decir, necesitamos que más personas se involucren en la política, pero no solo participando, sino que también puedan tener la oportunidad de competirle a los grandes partidos políticos de antes.

Todo esto nos llevó a pensar, analizar y eventualmente decidir que teníamos que constituir un partido político radicalmente honesto, distinto a lo que hemos visto, pero que al final del día nos permitiera participar en condiciones de igualdad.

¿Y cómo es que le dan forma a esta idea de formar un partido que les permita competir en mejores condiciones?

Por lo menos competir en condiciones menos desiguales, porque en la anterior elección, por cada peso que nosotros teníamos, los partidos tenían nueve, esto te habla de la desigualdad enorme que existía.

En cuanto a qué fase vamos, estamos terminando de generar nuestro protocolo de género y comisión de género; nuestros estatutos internos y el trabajo programático; es decir, generando nuestras propuestas del porqué queremos llegar a los espacios de toma de decisión y del servicio público.

Vamos a empezar en los próximos meses a celebrar las asambleas municipales para poder formalizar el partido político local. Necesitamos 84 asambleas con el .26 por ciento de las personas que hay en el padrón nominal de cada uno de los municipios; y, por otro lado, vamos a necesitar 16 mil firmas para poder aparecer con nuestro registro; tenemos hasta diciembre para hacerlo.

Tras la elección del 2018 en la que no pudiste llegar al Senado como candidato independiente, ¿crees que estas candidaturas aún tienen futuro?

Creo que tienen futuro, pero son para proyectos distintos al nuestro. Nuestro proyecto era en todo el estado, un proyecto colectivo que buscaba invitar a más personas a hacer política.

Creo que las candidaturas independientes se prestan más para proyectos individuales, proyectos que están orientados hacia solamente un municipio o un distrito, para ocupar un espacio en el Congreso. Creo que puede existir futuro para ellas.

De hecho, parte importante de lo que buscamos sería modificar las condiciones en que las candidaturas independientes pueden participar, sería algo muy importante para nosotros, pero dejando claro que no es que veamos que las candidaturas independientes no funcionan, sino que las restricciones que tienen generan que sean más bien proyectos individuales o muchas veces proyectos de una persona y no tanto proyectos colectivos, como lo veíamos nosotros.

Sumado a esto, vale la pena mencionar que cuando nosotros hicimos esta alianza entre nueve candidaturas a diputaciones locales, tres a diputados federales y dos al Senado, lo que sucedió fue que nuestros adversarios dijeron que no permitirían este tipo de alianza, y nos dimos cuenta que la única manera de seguir compitiendo era generando nuestro propio instituto político.

El partido Futuro, ¿qué ofrecerá de distinto al resto de los institutos políticos?

Para nosotros es fundamental la agenda de desigualdad social, de medio ambiente, el impulso al trabajo desde los municipios y, finalmente, lo que siempre han sido nuestros ejes de trabajo, que tiene que ver con justicia, paz, recuperar la democracia, acabar con la corrupción, la impunidad y la inseguridad e impulsar que lo público sea sinónimo de excelencia; es decir, que la educación pública, que la salud pública y todos esos procesos que se han olvidado se conviertan en excelentes. Ligado a esto, quiero insistir en una agenda que impulse al medio ambiente como una de las agendas más importantes.

¿Y qué decir a quienes piensan que la conformación de nuevos partidos es un negocio?

En primer lugar, no estamos recibiendo recursos económicos del estado para poder hacer este esfuerzo; en segundo lugar, poder señalar que las invitaciones de los partidos políticos de todo tipo ya nos han llegado, nos han invitado a ser candidato y a formar parte de algún partido, partidos que ya tienen el dinero, que ya podrían significar un ingreso económico, y hemos dicho que no.

Esto demuestra que no estamos yéndonos por el dinero. Nuestro trabajo y nuestra trayectoria deja ver muy claramente que somos personas honestas, que queremos reivindicar el sentido de lo público, del quehacer político, y por eso estamos en ello. Si quisiéramos lana, ya estuviéramos en otros sitios haciendo otras cosas, pero hemos decidido que eso no va a ser lo que nos va a mover.

¿Cómo evitarán la afiliación de personajes cuestionables para que no suceda lo mismo que en otros partidos?

Todo mundo es bienvenido en este espacio, siempre y cuando sea honesto, no genere violencia contra las mujeres, no presente sobornos para lograr las asambleas.

Es un espacio en donde queremos demostrar que se puede hacer política, y no importa si sabe mucho o poco de política, en este momento lo importante tiene que ver con poder reivindicar que esta actividad es humana y que queremos hacerla muchísimas personas, y sí es posible.

En términos de financiamiento y transparencia, ¿cuál será la propuesta de Futuro?

Vamos a seguir trabajando en ideas que puedan resultar innovadoras, y en ese sentido buena parte de nuestras ideas irán a trabajar en el municipio; es decir, en la célula más chica del espacio del servicio público, y vamos a trabajar leyes estatales que serán el ámbito de nuestra competencia: queremos cambiar al estado de Jalisco.

Estamos en la discusión respecto a cuáles pudieran ser estas iniciativas, pero hay que dejar muy claro que lo que queremos es luchar por la igualdad, por la libertad, por la justicia social, por un medio ambiente sano, por que las mujeres puedan acabar con la brecha que hoy por hoy existe con los hombres y el machismo. Al final del día, una agenda que le apueste al futuro en un sentido muy amplio.

El perfil

Nombre: Pedro Kumamoto

Nacimiento: 26 de enero de 1990, en Guadalajara

Profesión: político

Estudios: licenciado en gestión cultural por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

Trayectoria: primer diputado independiente en Jalisco por el distrito 10. Es profesor del Iteso, donde imparte Legislación Cultural. Es columnista de El Financiero y Nación 321.