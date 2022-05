Ni Adán, ni Ebrard, ni Sheinbaum, el candidato será Zoé Robledo: La teoría de Brozo sobre el sucesor de AMLO

México.- Brozo reveló su teoría sobre el sucesor de AMLO, Zoé Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues asegura que ha mantenido un bajo perfil, sin polémicas y con trabajo medible.

Durante una conversación que Brozo sostuvo con Carlos Loret de Mola, en el programa Brozo y Loret - Episodio 47, publicado el pasado 11 de mayo del 2022, en el canal de YouTube Latinus, se habló de la sucesión presidencial.

Brozo es un payaso que es interpretado por Víctor Trujillo, un personaje que nació en la televisión mexicana y que durante más de una décadas habló de la política mexicana, donde inclusive llegó a burlarse de los ex presidentes de México.

Ahora, Brozo y Carlos Lorte de Mola han sido tachados por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como opositores a la causa nacional, incluso ellos se han autonombrado opositores.

Por lo que las críticas y ataques contra AMLO, el Gobierno Federal, Morena y la Cuarta Transformación son el pan de cada día para estos dos comunicadores.

En el mencionado programa, Loret y Brozo hablaron sobre los sucesores de López Obrador en la presidencia de México, pues en 2024 termina el actual periodo y se elegirá al nuevo o nueva candidata.

Tras discutir sobre el conflicto de interés que tiene AMLO para elegir entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, Brozo reveló su teoría sobre el candidato favorito y tapado del actual presidente de México, se trata de Zoé Robledo.

“Sí, te tengo una tesis (...) Ya ves lo que vemos de Claudia, ya ves lo que vemos de Marcelo, de pronto sacó la carta de Adán Augusto, bueno, ninguno de ellos es, el único que no ha sido nombrado que tiene además un puesto de calibre y que podría ser el hijo más querido de la 4T, en el corazón de López Obrador, podría ser Zoé Robledo”, reveló Brozo sobre el sucesor tapado de AMLO.

Tras ello, Loret de Mola no quedó muy convencido y tuvieron la siguiente conversación:

Loret.- No lo veo, pero vamos, lo dejo anotado

Brozo.- Nadie lo ve

Loret.- Lo siento muy vulnerable

Brozo.- Nadie lo ve

Loret.- Tiene muchas grietas, por decirlo elegantemente

Brozo.- ¿Quién no tiene esas grietas?

Loret.- Sí, sí, lo entiendo

La teoría de Brozo podría no tener impacto y ser una bala al aire, no obstante, toma seriedad luego de que se sabe que, él fue el único en adivinar que AMLO no iría a la Cumbre de las Américas si no se invitaba a Cuba.