Ni Meade ni Anaya levantan en su precampaña, afirma AMLO

MÉXICO.- El precandidato de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles presenta a quien en caso de ganar será su secretario de Seguridad Pública, dijo que ni José Antonio Meade, precandidato presidencial por PRI-PVEM-PANAL, ni Ricardo Anaya, por PAN-PRD-MC, levantan en la precampaña.

Tras un evento en Chemax, Yucatán, el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que al interior del PRI ya se está hablando de sustituir a Meade, "porque no levanta, por eso Aurelio Nuño salió a la palestra también a atacarme para darse más a conocer, porque es al que quiere Luis Videgaray".

"El que manda es Videgaray, él fue quien impuso a Meade y ya está metido en la campaña y se está dando cuenta de que Meade no levanta. El mismo Videgaray está tramando quitar a Meade para poner a Nuño, por eso éste renunció a la SEP, para estar en posibilidades legales de ser candidato. Lo pueden inscribir para sustituir a Meade, porque Meade no sé qué se hizo, no se sabe por dónde anda", aseveró el tabasqueño.

Dijo que lo mismo sucede con Ricardo Anaya, "no levanta, ayer lo vi en la televisión donde dijo que va a acabar con el PRI y dice que está defendiendo a los migrantes, luego empieza a hablar en inglés y luego en francés, y piensa que con eso de hablar en inglés y francés ya [es suficiente], pero lo que se necesita es resolver los problemas de México".

Aseguró que de los peores presidentes de México son Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Mientras que de los mejores están Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas.

Andrés Manuel López Obrador.

Sobre las agresiones y asesinatos que se han registrado en los últimos días contra funcionarios públicos, López Obrador aseguró que desde la Revolución Mexicana no ha habido tanta violencia como ahora en el país.

En entrevista con medios, deseó que se acaben los asesinatos de autoridades, como las que registradas en los últimos días con el homicidio de alcaldes y diputados locales.

"El año pasado fue el de más violencia en México, en los últimos tiempos, y ya desde la Revolución Mexicana, no había la violencia que se está padeciendo en el país y sí es un asunto grave; [por eso] no me va a importar que se cuestione lo que estoy proponiendo, porque tenemos que buscar que haya paz y tranquilidad.

Expresó:

"Deseo que dejen de asesinar a las autoridades, porque han perdido la vida presidentes municipales, ex alcaldes y diputados. [También] deseo con toda mi alma que ya no sigan asesinando a periodistas, que se detenga la violencia".

Enfatizó que por eso su planteamiento de explorar todas las posibilidades para conseguir la paz, "lo más importante es que haya paz en el país, que se acabe la guerra, que se termine con la violencia.

AMLO en un evento proselitista en Tabasco.

"Aunque no les guste a los de la mafia del poder, y que me manden criticar con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, se tiene que cambiar la estrategia, porque no ha funcionado, no son buenos los resultados que hay", expuso.

Hoy, el dos veces candidato presidencial presentará su estrategia de seguridad que impulsará de llegar a la Presidencia de la República.

Dijo que no se puede enfrentar a la delincuencia con un gobierno desorganizado: "No se puede enfrentar a la delincuencia organizada con un gobierno desorganizado. Que haya orden. Para empezar, voy a asumir el mando, todos los días desde muy temprano llevaré a cabo una reunión con el gabinete de seguridad, como cuando fui jefe de Gobierno, con el secretario de Defensa, Marina, Segob, el procurador, todos los días vamos a recibir el parte del Ejército.

"Vamos a serenar al país, ese es mi compromiso, y lo haremos muy pronto, a mitad de sexenio se va a terminar con esta violencia y van a reducirse los índices delictivos, ese es mi compromiso, entre otras medidas para que haya paz en el país", expresó.