"Ni me aburre ni lo desprecio": Sergio Sarmiento le pide entrevista a AMLO desde hace años

México.- El periodista Sergio Sarmiento le recordó al presidente AMLO que le ha pedido entrevistas desde hace años sin obtener respuesta, luego de que el mandatario admitió que le daría "flojera" conversar con él.

En su columna "Jaque Mate" publicada en Debate el 18 de mayo de 2022, Sergio Sarmiento respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo exhibió en La Mañanera por criticar la contratación de médicos cubanos.

El periodista le aseguró a AMLO que no siente desprecio ni aburrimiento hacia él, sino que lo respeta e incluso le ha pedido entrevistas desde hace años, por lo que reiteró la invitación con el fin de "escuchar sus puntos de vista".

"No, señor presidente. Yo me siento cualquier día a conversar con usted. Ni me aburre ni lo desprecio (...) Desde hace años le he pedido una entrevista (...) La pido no para debatir, o faltarle el respeto, que no es mi papel como entrevistador, sino para escuchar sus puntos de vista ante preguntas críticas", le respondió Sergio Sarmiento a AMLO.

También le reprochó al presidente López Obrador por mencionarlo en La Mañanera a propósito de sus críticas por la contratación de médicos cubanos, sin tomar en cuenta que el día anterior resaltó algunos puntos favorables sobre su gobierno

En ese sentido, Sarmiento opinó que tal vez a AMLO "no le interesó" su artículo con opiniones favorables, pues al parecer sólo se preocupa por las críticas.

"Ayer que usted me señaló en la mañanera no se refirió, curiosamente, a mi artículo del día anterior, 'Campaña contra AMLO' (...) Supongo que no lo leyó o no le interesó; sé que lo obsesionan las críticas, a las que responde con ira, pero que no presta atención a las opiniones favorables", escribió.

Sobre el artículo que criticaba la llegada de médicos cubanos a México, del cual AMLO se burló y tachó de falso, Sergio Sarmiento le recordó que durante la pandemia de Covid-19 su gobierno contrató doctores de Cuba y pagó sus salarios directamente al gobierno cubano. "Es verdad que no han llegado, pero no hay indicación de que no recibirán el mismo trato", agregó.

Por último, el periodista reiteró su invitación a AMLO para entrevistarlo, ya sea en privado o ante las cámaras, asegurando que la conversación será respetuosa como lo fue antes de que se convirtiera en presidente de México.

"Con gusto me siento a conversar con usted en privado o frente a micrófonos o cámaras. Lo haré con todo respeto, como en tantas entrevistas antes de que usted llegara al poder", reviró Sergio Sarmiento.