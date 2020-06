Ni modo, guardando la sana distancia.- AMLO

Veracruz, México.-Por las medidas de sana distancia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló hoy en este municipio veracruzano ante... cero público.

En la explanada del Salón de Usos Múltiples de Perote fueron instaladas dos carpas para el evento de Sembrando Vida.

En una fue colocado un templete con cinco sillas, una para el Mandatario federal, y las demás para el vocero presidencial Jesús Ramírez; la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores; el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el Alcalde de Perote, Juan Francisco Hervert.

Frente a ellos no fue puesta ninguna silla, y se dejó un enorme espacio vacío con piso de tierra.

En contraesquina, para dejar el frente libre, fue puesta la otra carpa donde se ubicaron alrededor de 25 representantes de medios de comunicación.

A unos 100 metros de distancia, afuera del recinto, se acercaron alrededor de 30 vecinos, algunos de los cuales traían pancartas.

"¡Señor Obrador!", le gritaron a lo lejos antes de que iniciara el evento.

López Obrador sólo levantó un brazo a manera de saludo, pero no sé acercó.

A sólo 15 o 20 metros de uno de los accesos al evento, pastaban borregos y chivos minutos antes del acto.

"Es incómodo porque no nos podemos dar la mano, no nos podemos abrazar, tenemos que cuidarnos, pero esto ya va a pasar".

Al terminar el acto, los vecinos lo invitaron a acercarse, incluso le gritaron "¡Presidente, Presidente!".

Junto a la Suburban que lo transporta en su gira, López Obrador levantó los brazos, saludó a los vecinos a lo lejos, se subió al vehículo y se fue.

"Lo vi irrelevante (el evento) porque fue a puertas cerradas, aunque van a difundir las imágenes de ahí", comentó Miguel Francisco, un hojalatero cuyo negocio está a escasos metros de donde fue el evento, pero que decidió seguir trabajando durante el mismo.

Hay mucha valla, y además por la contingencia lo más recomendable (era no acercarse), tampoco tuve ganas de ir porque para qué si no me iban a dejar entrar, desde aquí escuché".