¡Ni que fuera Layda Sansores o Noroña! Lilly Téllez asegura que no hubo llamado para agredir a AMLO

México.- La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, salió en su defensa para aclarar que ella no convocó a agredir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su visita a la Cámara de Senadores, misma que fue cancelada.

Luego de la polémica desatada entre Lilly Téllez y AMLO, la senadora sonorense aseguró que ella sólo buscaba que durante la vista para la entrega de la medalla Belisario Domínguez, se pudiera explicar al mandatario por qué es un violador de la Constitución.

En este sentido Téllez descartó toda especulación sobre un llamado para agredir al presidente, comparándose con la gobernadora de Campeche, Layda Sandores y el diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

“Me refería a que había que aprovechar la oportunidad de que (AMLO) estaría en el Senado para explicarle que viola la Constitución (...) Y vamos a hablar con respeto. Ni que fuera yo Layda Sansores o Noroña”, mencionó la senadora en entrevista para Grupo Fórmula.

Asimismo la panista reiteró que no se pretendía faltarle respeto a la investidura presidencial.

“No somos iguales, no había ninguna intención de faltarle al respeto a la investidura presidencial”, agregó.

Asimismo Lilly Téllez indicó que la visita de AMLO al Senado era una oportunidad para señalar las fallas que su gobierno ha tenido en rubros como la salud y la inseguridad.

Sin embargo destacó que el presidente no está muy abierto al diálogo con la oposición, declarando que debe salir de su burbuja donde sólo se le felicita.

“Si a él (AMLO) le molesta que yo suba el tono de voz cuando participo en tribuna, eso tiene remedio de una forma muy fácil, es nada más decirle a la bancada de Morena que no me estén gritando, para que yo no tenga que subir la voz”, mencionó en la entrevista.

Téllez vs AMLO

La polémica se desató luego de que la senadora Lilly Téllez publicara en Twitter que la vista de Andrés Manuel al senado representaba una oportunidad para encarar al mandatario, a quien llamó “violador serial de la Constitución”.

La publicación causó revuelo en las redes sociales, y miles de adeptos al Presidente, salieron en su defensa criticando a Lilly Téllez, y acusando de una supuesta agresión en contra de AMLO.

Sin embargo las críticas fueron más allá, pues la sonorense denunció días después que su hijo estaba recibiendo amenazas a través de redes sociales a raíz de su publicación, pidiendo ayuda a la Policía Cibernética para atender el caso.