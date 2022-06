Ni tiro, ni rival; Morena va por todo México: Mario Delgado

México.- Envalentonado, el líder de Morena, Mario Delgado dice con sorna del lema '#haytiropara2024': tiro no, hay tiradero en la Oposición. Enfundado en una guayabera guinda, exultante, Delgado Carrillo dice que tras los triunfos en 4 de 6 elecciones de Gobernador de este domingo 5 van contra "los Moreira" en Coahuila y a conquistar la gubernatura del Estado de México en 2023. Y convoca a una reunión de todos los liderazgos nacionales, de Gobernadoras y Gobernadores de Morena para el 12 de junio y dar una muestra de fuerza y unidad. Quiere ver ahí, dice, a los precandidatos presidenciales.

¿Qué explica este voto a Morena? ¿La gente vota por el programa del partido o por no perder los programas sociales?

MD: No. Está votando por el programa del Presidente de la República; hay un gran reconocimiento por parte de la gente al proceso de transformación que encabeza el Presidente. Eso nos permite tener el resultado tan favorable. Morena es un partido muy joven, en el 2018 no teníamos una sola gubernatura y 4 años después tenemos 22.



¿Morena tiene luz propia o depende del Presidente? Lo digo con todo respeto y cito al Presidente AMLO, cuando él era opositor decía que el PRI podía postular una vaca y la vaca va a triunfar ¿ En el caso de los candidatos de Morena, puede Morena poner a cualquier candidato que se va a favorecer de la imagen presidencial para ganar?

MD: No. Creo que es una combinación. Evidentemente Morena es un partido muy fuerte, nuestro principal activo es el Presidente de la República, pero tienen que hacer su chamba los candidatos y también nosotros como partido, organizando a la gente, organizando la defensa del voto y organizando la promoción del voto que eso es algo en lo que Morena también es muy eficaz en esta estrategia de tierra, de tocar casa por casa, de recorrer calle por calle, colonia por colonia que hasta la fecha nos sigue dando muy buenos resultados. También tiene que ver la forma en que elegimos a nuestros candidatos y candidatas, el tema de las encuestas te permite detectar a quien potencialmente tiene la posibilidad de ganar una elección. Se la pasan criticando nuestras encuestas y poca gente se ha puesto a revisar cómo es este instrumento, pero este instrumento nos permite identificar la honestidad, la credibilidad, la cercanía que percibe la gente con respecto al candidato, de tal manera que cuando aplicamos la encuesta nos dice quien tiene mayor probabilidad de ganar una elección, por eso nos va tan bien. Es una combinación de factores. Sin duda el faro, si lo quieres poner en términos de luz, es nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La expansión de Morena ya en 22 estados del País qué nos indica ¿vamos hacia un partido hegemónico? ¿a un casi partido único como el que vimos anteriormente, hace algunas décadas?

MD: Morena va a seguir creciendo sin duda mientras sigamos cumpliéndole a la gente, mientras sigamos cercanos, mientras siga habiendo Gobierno austero, no es un dato menor lo que está pasando en el País y la gente lo reconoce y lo aprecia, que haya 10 millones de adultos mayores con una pensión, que haya 11 millones de niños y jóvenes que tengan una beca que les permita seguir estudiando, que los invisibles de siempre dejaron de serlo, que las personas con discapacidad tienen un apoyo, que se construya una refinería, que se reconstruye un tren en el sureste, que se haya construido el Aeropuerto Felipe Ángeles y el corredor del transístmico que se haya elevado el 60 por ciento el salario real en apenas tres años, que tengamos estabilidad, que estemos entre los 10 países receptores de mayor inversión extranjera directa, que se acabaron los gasolinazos en la cuarta transformación, que se combate a la corrupción, que tenemos un Gobierno austero, que no se han incrementado los impuestos y que no se ha endeudado al País, eso es por lo que la gente está votando por Morena.

¿Qué tipo de Partido es Morena?

MD: Morena es un instrumento del lucha del pueblo de México, Morena es plural, Morena representa a las principales causas justas de nuestro País y hoy es el acompañamiento que hacemos al proyecto de la cuarta transformación del Presidente, es el partido que hace este acompañamiento.

Planteabas que una de las cuestiones que genera simpatía entre la población tiene que ver efectivamente con los beneficios de los programas, un rasgo de la campaña, porque en algunas entidades, algunas candidatas y candidatos así lo hicieron saber, era que perdería en los programas si no votaban por Morena, eso algunos lo dijeron ¿no se está generando un clientelismo con los votantes? Y te agrego otro dato: Morena convocó a los funcionarios de Gobierno, secretarios de Estado, Gobernadoras y Gobernadores a que acudieran a los mítines de campaña y participaron activamente en los mítines de campaña, algo que criticaban ustedes antes, porque esto podría propiciar un desequilibrio en las contiendas donde se favorecía desde los gobiernos a un candidato del partido ¿qué opinas?

MD: Es absolutamente falso que sean rasgos en las campañas de Morena. Esa es tu apreciación, pero nunca hubo una amenaza para quitar los programas sociales. Es absurdo el argumento, por una sencilla razón, porque no estamos en los tiempos de antes, todo donde los programas sociales eran electoreros, donde efectivamente había quién si se les dan el programa y a quienes no; el 40 por ciento del presupuesto destinado al gasto social de los gobiernos del PRIAN se lo robaban, se quedaba entre los líderes, no bajaba la población. ¿Qué hizo el Presidente de la República? que los programas bajen directo, los adultos mayores tienen su tarjeta, nadie les puede condicionar su pensión y más que eso, los programas sociales ahora son derechos establecidos en la Constitución, que por cierto no estuvieron a favor de esa reforma constitucional la derecha de este País y han votado el PRI y el PAN en contra de los cuatro presupuestos que le ha tocado aprobar a este Gobierno donde principalmente la inversión va a estos programas sociales. Entonces es falso que puede haber algún tipo de manipulación o amenazas o de los programas sociales, no lo necesitamos, ¿sabes por qué? porque la gente sabe que es el presidente Andrés Manuel López Obrador el que por fin les hizo justicia. Y respecto de tu segunda pregunta, somos un movimiento y yo convoqué a todos los militantes, independientemente del cargo que tuvieran, a que no se olvidarán de dónde vienen, a que volvieran a caminar, a que volvieran asistir a los mítines y a que siguieran construyendo nuestro movimiento, por supuesto dentro de los límites que señala la ley para que no haya ningún tipo de incomodidad de nuestros adversarios, dentro de los márgenes que permite la ley que le dediquen tiempo al partido, que le regresen un poco al partido de lo mucho que el partido les ha dado.

¿No genera un desequilibrio en las contiendas, esta participación de funcionarios públicos?

MD: No, mira yo pedí que la Oposición llevara a sus figuras.

¿Estarías de acuerdo?

MD: Sí claro, imagínate estuvimos esperando a Quadri en Oaxaca, hubiera tenido un impacto fenomenal o Alito, ahora que está tan de moda su lenguaje florido, que se presentara más en los eventos junto con Marko Cortés, que llevaran también, bueno García Luna no lo podía llevar porque está preso, pero que la Oposición llevará también a sus figuras a las campañas, me parece que es válido. Por ejemplo, algo que nos ayudó mucho y hay que reconocérselo es la presencia de Claudio X González en Hidalgo, ahí prácticamente nos amarró el triunfo porque la presencia de Claudio nos hizo que Julio Menchaca se disparara y la candidata del PRIAN se cayera, pero bueno son las estrategias.

En el tema del narcotráfico, como sabes es un tema de discusión, sobre todo al final de la contienda, de las campañas, se arguyó que en comunidades dominadas por el crimen se beneficiaba a Morena incluso Porfirio Muñoz Ledo, militante de Morena, cuestionó y habló de un acuerdo del Gobierno con el narco.

MD: No hay ninguna prueba de ello. En la Oposición al estar moral y electoralmente derrotada gastan millones de dólares, que transfieren vía Panamá, para estos conductores expertos en guerra sucia, entonces ellos les han recomendado que hay que construir una narrativa de que Morena está asociado al crimen organizado. Es una campaña ruin, es una campaña vil que la gente no cree y lo única certeza que tenemos es justo la detención de García Luna en Nueva York, de cómo el Gobierno de Calderón que estuvo si en complicidad con los grupos de narcotraficantes.

¿Lo de Muñoz Ledo te parece campaña negra?

MD: Pues lo de Muñoz Ledo, yo lo respeto, evidentemente no coincido con su opinión. Se envalentonó porque estaba al lado de Alito, el líder del PRI y tal vez la añoranza de ese partido lo hizo decir este dislate.

Un gran abstencionismo con niveles de 60 o arriba de 60 por ciento en varias entidades, ¿qué opinión te merece esto?

MD: Sí, efectivamente hubo baja participación, Oaxaca tal vez puede explicarse por el tema del huracán, pero sí, comparando, ya revisé las estadísticas, comparándola con las últimas elecciones también intermedias -y hay que decirlo después del 2018 donde el nivel de participación había aumentado considerablemente- si fue bajo. Tamaulipas me parece que la alta participación fue la que finalmente nos permitió sacar adelante la campaña de Américo Villarreal, que por cierto enfrentó cualquier cantidad de calumnias, de campañas, de mentiras, de campaña negra y tuvimos, el día de la elección, una compra de votos brutal por parte del Gobierno del estado, pero ahí la gente sacó adelante a nuestro movimiento.

Tamaulipas, en donde ustedes desde la Cámara de Diputados promovieron el desafuero del gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, plantearon que él tenía implicaciones, involucramiento con grupos criminales, lavado de dinero ¿Qué van a hacer ahora ya con el gobierno de Tamaulipas, van a descabezar al panismo?

MD: Pues mira, está pendiente que la Suprema Corte de Justicia resuelva, vamos a ver qué pasa, a mí me parece que hay que darle paso ya a una transición ordenada, a que haya un cambio de poder, me parece que la determinación de la gente ha sido muy clara, quiere que hay un cambio y ojalá se conduzca esto ya por la vía democrática. Hubo en su momento el desafuero, que por alguna extraña razón algún día la Corte le tendrá que explicar a los mexicanos, resolvió el dictamen de la Cámara de Diputados no se llevara acabo, pero me parece que esto muy pronto quedará superado en cuanto tengamos el dictamen de mayoría de Américo Villarreal y que se pacte una transición ordenada y en paz, porque la gente de Tamaulipas se lo merece.

Transición ordenada y en paz, pero ¿Cabeza De Vaca puede ir a la cárcel, acabará como el Bronco que está en la cárcel o algún otro?

MD: Pues si tiene elementos para ello, que se haga justicia. Su desesperación fue tal que no hay morenista que se precie de serlo en Tamaulipas o que no tenga una carpeta de investigación o que no tenga una orden de aprehensión. Fue una cosa vergonzosa cómo volcaron el aparato judicial para perseguir a nuestros liderazgos, bueno hasta tu servidor tiene una carpeta de investigación, imagínate, por narcotráfico, en Tamaulipas, así se las gastan, pero es justamente lo que la gente ya se cansó en ese estado y por eso eligió a nuestro movimiento y a nuestro candidato.

Pero sí fueron acusados de ser financiados por este personaje, Carmona, que fue asesinado en Nuevo León.

MD: Sí, que era proveedor del Gobierno del estado, de Cabeza.

¿Nada que ver con Carmona, Mario?

MD: 98 contratos tuvo el Gobierno de Tamaulipas No, nosotros no. A ver, Morena no necesita financiamiento de privados porque hacemos campañas austeras, devolvemos dinero a la autoridad electoral, la mitad de nuestra prerrogativa ordinaria, porque no creemos en las campañas del dinero ni andamos haciendo compromisos con nadie.

Ganaron Quintana Roo, ahora y ahí hay una obra emblemática del Gobierno federal que es el Tren Maya, que ha tenido una oposición importante ¿el Gobierno de Quintana Roo ahora con Morena promoverá un entendimiento con estos grupos ambientalistas?

MD: Sacamos más de 40 puntos de ventaja en Quintana Roo. Mara Lezama, una mujer muy reconocida en el estado por su entrega, por su el trabajo que hizo durante muchos años para las personas de mayor necesidad, era una gestora social y al juntarse con Morena se genera una fuerza impresionante. Esos 40 puntos de ventaja, desde mi punto de vista, también son un voto en favor del Tren Maya y qué bueno que Mara va ayudar a que este proyecto se construya y se termine a tiempo, como lo desea nuestro Presidente. La oposición, la coalición opositora Va por México ha lanzado un lema, un hashtag, que dice '#haytiroparael24, en referencia a que puede competir contra Morena en la elección presidencial del 2024. MD: No hay tiro, lo que hay es un tiradero en la oposición y la verdad es que es conmovedor la forma tan optimista que tienen de celebrar sus derrotas. Hoy me decía un amigo que es como dos compadres que van al casino con 6 mil pesos y durante la noche pierden 4 mil y salen festejando que ganaron 2 mil. Así les pasó en estas elecciones. Ellos aseguran que siguen ganando. Pero qué bueno que sigan en esta narrativa, por lo pronto nosotros seguiremos ganando, seguiremos conquistando nuevos territorios, vamos a por el Esta

do de México y le vamos a ganar a los Moreira en Coahuila, de una vez te lo adelanto.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue profuso al explicar la manera en que debían elegir en Morena, mediante por lo menos dos sesiones o dos tandas de encuestas a su candidato presidencial, diciendo que desde ya pueden hacer campaña ¿cómo vas a organizar este proceso como presidente del partido?¿Hay riesgo de una confrontación y de una división? Los morenistas son expertos en dividirse.

MD: Vamos a empezar desde ya, dos años antes. Vamos a iniciar el proceso de organización de nuestro partido rumbo al 2024, de hecho vamos a arrancar este domingo 12 de junio en el Estado de México, ya con un evento en el que están convocadas todas las figuras todas los líderes de nuestro movimiento, a que arranquemos ya los trabajos formales de organización. Nuestro movimiento debe llegar al 2024 con la mejor organización que haya alcanzado en su historia, con una unión a toda prueba, una unidad a toda prueba que, independientemente de quien resulte el candidato o la candidata, el movimiento esté listo para llevarlo al triunfo para que siga este proyecto de transformación. Y además, el organizar el partido y el fomentar la unidad, pues también va a hacer pensar si alguno de nuestros liderazgos tuviera la idea de dividir, encontrará un movimiento que no se lo va a permitir, porque en este 2024 nadie puede estar por encima de este proceso histórico que estamos viviendo y en el que se debe de garantizar la continuidad. Será por encuestas, la gente va a decidir quién es el candidato o candidata, hoy el Presidente planteaba que fueran dos series, porque seguramente habrá muchos inscritos al principio, así lo hemos hecho en otros casos y ya tendremos una encuesta final con quién es la primera vez tenido mayores niveles de conocimiento.

¿Tú estás para inscribirte en esa primera lista o no?

MD: No, no, no, a mí me toca organizar todo este proceso.

¿Esta serie de triunfos y esta expansión territorial de Morena no le está generando soberbia?

MD: Pues otra vez, en política los resultados cuentan con todo mira te digo que seguimos batiendo arriba de 500.

Eso es demasiado, ni Adrián González bateó así.

MD: Bueno, pues saca la cuenta ¿cuánto es cuatro de seis, cuánto es? En este bateo arriba de 500 también puede haber ponches y puede haber errores.

Con la humildad que me dices que estás hablando ¿cuáles pueden ser los principales riesgos para Morena en este proceso ahora que está encarrilado?

MD: Que no nos distraigamos en lo que no es importante, lo que no es fundamental. La batalla está fuera con nuestros adversarios, no enfrascarnos otra vez en alguna lucha interna, que hizo perder mucho tiempo a nuestro movimiento. Creo que hay que seguir organizándonos rumbo al 24, con mucha fraternidad, respetando la pluralidad que tenemos, sin excluir, sin dejar fuera nadie e incluyendo, que es lo que verdaderamente nos da la fortaleza porque, Morena es el pueblo organizado.

Vamos hacia un sistema con un partido casi único, un partido hegemónico con Morena como eje, ¿vamos hacia allá?

MD: Va a depender de la gente. Vivimos en democracia, queremos una democracia auténtica y va a depender de que tengamos resultados, de que se siga cumpliendo a la gente para que sigamos teniendo su confianza, para que sigamos contando son su preferencia, no es una decisión nuestra. Vamos a hacer nuestro trabajo para seguir transformando este país porque no es el poder por el poder, es el poder para transformar, es el poder para poner los servicios de la gente como lo está haciendo nuestro presidente.

¿Qué les falta para transformar? ¿Qué pendientes tiene Morena?

MD: Ha planteado el Presidente varias reformas, una que no pudo salir por completo, que fue la reforma eléctrica, vendrá una reforma electoral, es tiempo de que hagamos una reflexión sobre nuestro sistema electoral, sin duda que puede perfeccionarse, que puede meterse el acelerador para que estos ejercicios de democracia participativa sean más sólidos, que no haya estás inercias del pasado de algunos consejeros, les gana su origen y no actúan de manera imparcial, que por lo menos sea, que sea más representativo, creo que podemos evolucionar en la vida democrática. También vendrá una reforma con respecto de la seguridad pública, que es un asunto que tenemos que reforzar, sin duda, y a tres años de distancia de la creación de la Guardia Nacional creo que se puede fortalecer desde el punto de vista institucional para que siga siendo el cuerpo que siga generando confianza a los municipios, a las distintas poblaciones y que sigan mejorando los indicadores de seguridad y de violencia.