Niega AMLO “destape” de Adán Augusto López en reunión con legisladores de Morena

Quintana Roo.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó haber “destapado” a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, como posible candidato de Morena a la presidencia del país en el 2024.

Luego de realizar una reunión con legisladores de Morena en Palacio Nacional, y cuestionar el trabajo de Adán Augusto y recibir una ovación, AMLO descartó que su “encuesta rápida” se haya tratado de un destape del secretario de Gobernación a la presidencia.

“En el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntar a los legisladores, pero no sobre la presidencia, les pregunté, porque sabía que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación y entonces contestaron “sí”, lo otro (candidatura) ya no me corresponde a mí”, explicó el mandatario federal.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel reiteró el reconocimiento del trabajo de López Hernández en la Segob.

Incluso, dijo que se de hablar bien de posibles candidatos, tenía muy buena referencia tanto de Claudia Sheinbaum como de Marcelo Ebrard, nombres más sonados para ser el candidato de Morena en las elecciones presidenciales del 2024.

“Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no sólo se trata si se está pensando en eso, en Adán, podría decir que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, honesta, integra, y los mismo podría decir de Marcelo Ebrard”, aseveró.

Asimismo, el primer mandatario mexicano indicó que en la oposición no ve algún candidato que tenga lo que se necesita para competir en las elecciones, sin embargo, rectificó su comentario al ironizar sobre los posibles candidatos del “bloque conservador”.

“Donde no veo materia es en el bloque conservador, bueno, sí, está Loret de Mola, Chumel, Denise Dresser, Aristegui, la esposa de Felipe Calderón, Quadri, Diego podría”, dijo entre risas.