Niega AMLO haber negociado con Joe Biden captura de Caro Quintero durante visita

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que durante su reciente visita a Estados Unidos haya negociado con su homólogo Joe Biden la captura de Rafael Caro Quintero, debido a la cercanía en los hechos.

Al ser cuestionado sobre el arresto de Caro Quintero este fin de semana en Choix, Sinaloa, AMLO descartó que esto haya sido una consecuencia de su encuentro con Joe Biden, indicando que “ya no es el tiempo en que se arrodillaban los presidentes”.

“No, no, no, no, yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no”, aseveró desde La Mañanera de este lunes 18 de julio.

Andrés Manuel aseguró que la captura de Caro Quintero es un reflejo del auténtico Estado de Derecho, donde las autoridades mexicanas actuaron en coordinación para la detención del capo buscado por Estados Unidos.

“Aquí la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho, y que al margen de la ley nada y que por encima de la ley nadie; Estado de Derecho y las instituciones tiene que cumplir con su responsabilidad, entonces ya no son negociaciones en lo oscurito, nadie”, agregó.

El presidente descartó que aumente la violencia en Sinaloa y Sonora en donde presuntamente aún tenía influencia Caro Quintero.

Y es que luego de la captura del narcotraficante, Estados Unidos emitió una alerta de viaje a estos dos estados, advirtiendo que los enfrentamientos armados podrían incrementarse por lo que representa el arresto de Rafael.