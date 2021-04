Niega AMLO haber recibido notificación oficial del INE contra Mañanera

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró que aún no recibe una notificación oficial por parte del INE, al hablar sobre la medida cautelar que este organismo emitió en contra de una de sus conferencias Mañaneras.

"Yo me enteré también por los medios pero no sé exactamente en que consiste lo que están ellos planteando, vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también que es lo que estamos incumpliendo, ¿En qué estámos cometiendo una infracción? Para que cuidemos y no afectar", declaró el presidente de México.

Fue al momento de ser cuestionado sobre la medida cautelar que emitió el Instituto Nacional Electoral que AMLO declaró que aún no recibía una notificación oficial, así como tampoco sabe con detalle que fue lo que pudo haber dicho que violara la veda electoral.

México se encuentra actualmente bajo un proceso electoral, es decir, más de mil candidatos y candidatas se encuentran realizando campañas para hacer lo posible de ganar el voto ciudadano y conseguir un puesto público durante las elecciones del 6 de julio.

Ante ello, las leyes mexicanas establecen que los gobiernos de los distintos niveles no pueden difundir información que pudiera intepretarse como proselitismo electoral, es decir, no difundir información que pudiera generar un apoyo entre un partido político /candidato(a) y otro.

"No voy a referirme a algún partido", aclaró nuevamente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, insistiendo en que no pediría apoyo o votos para una u otro candidato.

Además, precisó que él se ha posicionado en contra de estas acciones en mútiples ocasiones, pues anteriormente ha asegurado que fue víctima del proselitismo que realizaban los gobiernos en turno cuando él era candidato.

Estoy en contra del uso de recursos del gobierno con fines electorales.

Declaró el presidente de México tras haber dicho que no ha recibido notificación oficial por parte del INE en contra de la Mañanera.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador mencionó el caso del tráiler asegurado en San Luis Potosí con despensas para uso electoral, indicando que ya Fiscalía General ya se encuentra investigando el hecho, y que las despensas desaparecieron una vez se aseguró el tráiler.