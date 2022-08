Niega AMLO persecución política contra Alito Moreno ante peticiones de la FGE de Campeche

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó que exista una persecución política en contra de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, luego de que la Fiscalía General del Estado de Campeche, solicitara su desafuero.

Durante su conferencia matutina, AMLO fue cuestionado sobre la nueva polémica entre la FGE de Campeche y Alito Moreno, luego de que la fiscalía acusara de enriquecimiento ilícito, lo que ameritaba su desafuero.

El mandatario indicó que la fiscalía, tanto como las autoridades de Campeche, mantienen autonomía para la toma de decisiones jurídicas, por lo que el Gobierno Federal no intervenía en estas.

“Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política, y a mí me podrán acusar de muchas cosas, pero nunca van a poder decir que soy incongruente, nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales”, mencionó el jefe del Ejecutivo.

Alito vs Morena

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, señaló este martes que Morena no conseguirá que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México, y advirtió que de ese partido no espera justicia sino venganza.

"Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utiliza las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores", acusó el máximo dirigente tricolor.

La Fiscalía de Campeche solicitó ante la Cámara de Diputados iniciar juicio de procedencia para el desafuero del dirigente nacional del PRI y diputado federal, Alejandro Moreno, debido a que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de facultades.

"De Morena, no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo", dijo el dirigente priista como respuesta a través de un video en sus redes sociales.

"Aquí estoy y aquí seguiré, no van a doblarme, no me van a asustar ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México.", subrayó Alito Moreno.

Moreno manifestó que como priista, como opositor, confía en las instituciones y en el marco legal de México, "que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre".