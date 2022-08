Niega AMLO presión a jueces por amparos contra Tren Maya y advierte que nada detendrá las obras

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno no presionó a los jueces para liberar el Tramo 5 del Tren Maya, luego de que fueron revocadas las seis suspensiones contra las obras.

En La Mañanera del jueves 11 de agosto, AMLO mencionó que se están intensificando las obras del Tren Maya con más equipos después de los retrasos provocados por los amparos contra el proyecto.

El mandatario aseguró que no ejerció presión contra el Poder Judicial, sino que su gobierno se limitó a presentar la información solicitada y hacer uso de su facultad para declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional, lo que permitió reanudar la construcción antes de que las suspensiones fueran revocadas.

"Nosotros no ejercemos presión contra nadie y lo que hicimos en el caso del Tren Maya fue presentar toda la información que nos solicitaron y hacer uso de la facultad que tenemos para declarar una obra de interés público, de interés nacional, de seguridad nacional, y eso fue lo que hicimos mientras se resolvían los amparos, hubo este decreto que nos permitió avanzar y qué bueno que ese juez ya está desechando todos los amparos", dijo AMLO sobre el Tren Maya.

López Obrador advirtió que nada podrá detener las obras del Tren Maya, e incluso le ofreció disculpas a la oposición por las molestias por "desterrar la corrupción de México", pues los ha señalado de impulsar los recursos legales para frenar el Tramo 5.

"Puede ser que nos detengan como en este tramo del Tren Maya, dos, tres meses, pero ya estamos y vamos a recuperar el tiempo porque estamos con más equipos e intensificando nuestra acción, nuestro trabajo, para recuperar lo perdido, quién sabe con qué van a salir ahora, pero no van a poder detenernos, y es también legal el que se utilice el amparo y que haya oposición, es normal y además entiendo que estén molestos, y hasta les ofrezco disculpas por la molestia que ocasiona desterrar la corrupción de México", declaró.

A sí mismo, criticó a los opositores por su rechazo al Tren Maya sin presentar un proyecto alternativo, por lo que planteó que se necesita una "oposición fuerte e inteligente".

"Se requiere una oposición fuerte, inteligente, con autoridad moral, visionaria, ¿por qué no presentan su proyecto alternativo?, dicen 'está mal lo que están haciendo', lo que deberían hacer es esto, pero ¿se acuerdan de algo que presenten como alternativa? ¿Han elaborado un volante con 10 propuestas? ¿Un volante con 10 propuestas para frenar la transformación que estamos llevando a cabo nosotros? Nada, nada, todo es no, no, no, no", acusó AMLO.

Respecto a los terrenos expropiados para el Tren Maya, el presidente de México afirmó que los propietarios recibirán los pagos correspondientes una vez que concluyan los avalúos, por lo que omitió dar montos.

No obstante, agradeció a quienes aceptaron los pagos e incluso permitieron que iniciaran las obras antes de recibir el dinero.

"Actuó tan bien la gente de la zona, no sólo campesinos, ejidatarios medianos y grandes propietarios, que lo que hicieron fue darnos anuencias antes de que se hiciera el avalúo y se pagara", detalló.