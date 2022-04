Niega AMLO que secretario de Gobernación haya presionado ministros por Ley Eléctrica

Ciudad de México.- AMLO negó que su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, haya presionados a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de la votación por la Ley a la Industria Eléctrica.

Durante La Mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que Adán Augusto López no acudió a la SCJN el día previo a la votación de la Ley Eléctrica para influir en la decisión de los ministros.

El jefe del Ejecutivo, indicó que en el pasado era cuando se imponía el presidente sobre el Poder Judicial, sin embargo, aseguró que ahora hay libertad en las decisiones de los ministros.

“No, no, ya no es el tiempo de antes, si fuese como antes, ¿saben cómo hubiesen votado? por unanimidad, todos, no, ahora hay libertades, claro que no estamos de acuerdo con algunos ministros que, en vez de representar a los mexicanos, representan los intereses empresariales, son ultraconservadores”, declaró el mandatario.

Celebra fallo

Y es que AMLO celebró este viernes la decisión "histórica y patriota" de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SJCN) de avalar la Ley de la Industria Eléctrica.

"Quiero informar al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la Ley (de la Industria) Eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación", mencionó el tabasqueño.

Dijo que no se quería "hablar mucho antes" de la importancia de que la Suprema Corte resolviera sobre el asunto porque "sabíamos de la trascendencia" de la resolución.

En este sentido, reiteró que se estaba "abusando" del marco legal y se buscaba "destruir" a la estatal Comisión Federal de Electricidad y tener como "rehenes" a todos los "consumidores mexicanos" para hacer "jugosos negocios" y para "lucrar".

"Se reparó el daño, ayer, se protegió a la gente, para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz", dijo el mandatario, tras expresar que estaba "muy contento".