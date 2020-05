Niega Calderón que su gobierno sabía del operativo "Rápido y Furioso"

Ciudad de México.-La noche de este jueves, el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y le aclaró que no tuvo conocimiento de la operación “Rápido y Furioso” para introducir armas de Estados Unidos a México durante su gobierno.

El presidente López Obrador se refirió a Calderón respecto al operativo denominado "Rápido y Furioso" y dijo: "¿Para qué nos andamos preguntando tantas cosas?, ¿por qué no se le pregunta?, bueno si quiere, porque es libre de contestar, pero sería bueno saber si el ex Presidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso, nada más eso", planteó.