Niega Lupita Jones haber violentado a mujeres en su concurso de belleza

Baja California.- Lupita Jones Garay, candidata a la gubernatura de la alianza Va por Baja California, busca gobernar su estado natal para que se convierta en un estado modelo, en donde la mujer pueda vivir con seguridad, con una vida libre de violencia, en el que se le cuide, se le respete y se le den oportunidades para seguir creciendo, aseguró en entrevista para Debate.

Al cuestionarla sobre la acusación de que fue objeto por presuntamente haber ejercido violencia simbólica en contra de la ganadora del concurso que ella dirige, la ex Miss Universo se defendió y negó haber ejercido dichas conductas.

Hay que recordar que la acusación fue lanzada por Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, quien el año pasado lo hizo público en sus redes sociales.

“Yo tengo 28 años al frente de esta plataforma, en donde lo único que he buscado es generar oportunidades de desarrollo y crecimiento para las jóvenes mexicanas y una proyección a nivel internacional, de pronto hay situaciones donde las relaciones humanas son complicadas, puede ser que con algunas de ellas no se establezca una relación de amistad como tal, pero siempre ha existido cordialidad”, aseveró para Debate.

Desmiente acusación y admite que su respuesta no fue idónea

De acuerdo con la candidata a la gubernatura de Baja California, Lupita Jones, estas declaraciones hechas por la ex reina, Sofía Aragón, fueron mentiras, por las cuales sintió el impulso de defenderse, aunque luego de eso, fuera duramente criticada por las palabras utilizadas en esa transmisión que horas después eliminó de sus redes sociales.

“Me sentí obligada a defenderme de acusaciones falsas que recibí por parte de una de ellas y no fue la manera más afortunada, por lo cual en su momento pedí y ofrecí una disculpa muy sincera de corazón, no fue la manera en que debí de expresarme, pero bueno, eso también tuve el valor de reconocer y tengo el valor siempre de reconocer cuando me equivoco y enfrentar mis errores de frente”, dijo, Jones Garay.

Para la bajacaliforniana, no se puede echar por la borda los años de trabajo que ha tenido, dedicados a generar estas oportunidades para las jóvenes mexicanas. De ahí que mencionara que este concurso de belleza que ella aún sigue dirigiendo es una plataforma para empoderar mujeres, por lo que habló de algunas de ellas que hoy en día son estrellas de la televisión.

“Tenemos grandes ejemplos de mujeres que han aprovechado esta plataforma para su crecimiento profesional, hay muchas de ellas que incluso ustedes conocen que, incluso están trabajando en los medios como Jaqueline Bracamontes, Marisol González, en fin hay muchísimas jóvenes que han visto en esta plataforma, esta gran oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho”, aseguró, Lupita Jones.