Niega Osorio tener bienes en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.-El coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó ayer que no posee ningún inmueble en la Ciudad de México y que la casa en la que actualmente vive es rentada.

REFORMA publicó ayer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga "inconsistencias" en el patrimonio de Osorio Chong y de su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo.

Como lo señalé en su momento, ninguna de esta propiedades o inmuebles son míos ni de mi familia. Y en la vivienda en la que actualmente estoy la habito desde julio de 2014, es rentada, no es de mi propiedad, no es de mi familia, sostuvo.

A través de un video que subió a sus redes sociales, el ex Secretario de Gobernación mostró el contrato de la casa de renta.

Y dejo absolutamente claro nuevamente que no tengo ningún inmueble, ninguno en la CDMX. Soy de Hidalgo, soy de Pachuca, y cuando termine mis responsabilidades me regreso a Pachuca, por eso es que no somos propietarios de ningún inmueble y se puede comprobar en el registro público, dijo.

La dependencia revisa propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos del político hidalguense y su familia.

Y yo quiero dejarlo claro, voy a defender mi dignidad, la forma en que me he conducido enfrentando y dando la cara ante cualquier señalamiento, destacó Osorio Chong.

Dando la cara

El también ex Gobernador de Hidalgo pidió a la Función Pública manejar el caso con pulcritud.

Defenderé mi integridad y no rehuiré a las cosas. No he cometido actos al marco de la ley y no tenemos nada qué ocultar, prueba de ello es que aquí estoy y seguiré dando la cara como siempre lo he hecho, enfatizó.