Niega PRD ceder su registro a Futuro 21 

El PRD afirmó que no desaparece pero sumará esfuerzos con la plataforma Futuro 21 y anunció que emprenderá un proceso de elección interna, tras concluir este domingo la etapa de afiliación con más de un millón 300 mil ciudadanos.



"Con este padrón el PRD irá a un proceso de elección interna para renovar las dirigencias a nivel municipal, estatal y nacional. En este proceso el PRD no cederá su registro a Futuro 21. Esta plataforma es una iniciativa del PRD, Cambiemos, Vamos, Vamos Juntos, Une y Une Puebla, que busca construir una organización superior y una nueva mayoría. Esta organización superior aún no existe y se trabaja para construirla", afirmó en un comunicado.