Niega Rocha Moya que la suspensión de exportación de camarón a EU genere pérdidas millonarias

Sinaloa.- Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y el PAS a la gubernatura, negó que con la cancelación estadounidense a la certificación al camarón mexicano de altamar se vayan a perder millones de dólares como afirmó el candidato del PRI-PAN-PRD, pues asegura que ya se hicieron la mayoría de las exportaciones y ahorita hay periodo de veda.

“Estamos hablando solo del camarón de altamar, no es camarón de ribera ni es camarón de esteros, ni de la acuacultura, esos no tienen ningún problema, solamente los camarones que se pescan en altamar”, refirió el senador con licencia, quien dijo que sería muy claro en su opinión para que no se usara con fines electorales.

Rocha Moya recordó que la pérdida de la certificación se debe a un compromiso que tienen todos los países exportadores a Estados Unidos para traer en las embarcaciones de altamar un dispositivo excluidor que permite cuidar las tortugas marinas, y el problema fue que encontraron unas embarcaciones que no lo traían, pero insistió en que ya se concluyeron la mayoría de las exportaciones, y que ahorita hay periodo de veda.

Advirtió que “por fortuna no nos va a generar un gran conflicto porque ya se está preparando el gobierno para presentar todos los argumentos que se requieren para que regrese la certificación y el compromiso de cuidar la tortuga.

Sobre lo dicho por Mario Zamora, quien aseguró que se perderán 300 millones de dólares, Rocha Moya dijo que “los prianistas son unos catastrofistas porque no encuentran de dónde sacar votos”.