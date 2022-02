Niega alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas compra de lujosa residencia

Tamaulipas.- El Alcalde de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gattás, no sólo firmó un acuerdo de compraventa de una residencia junto al mar por más de 11 millones de pesos, sino que hizo un depósito millonario para asegurar la transacción.

Pese a esto, el Edil rechazó ayer que el inmueble sea de su propiedad, pero sin ofrecer elementos para negar la operación, y volvió a acusar una campaña por parte de sus adversarios políticos.

"Bueno fuera (que la residencia fuera mía)", dijo el Alcalde en tono irónico. "La verdad, digo, el lugar donde dicen que tengo la propiedad, sí está muy bonito, pero bueno".

- ¿Rechaza que es de su propiedad esta casa?, se le preguntó.

"Totalmente", afirmó.

Grupo REFORMA publicó ayer que Gattás, que es objeto de una indagatoria oficial por financiamiento ilegal, acordó con Construcciones Aryve la compra de una residencia en Playa Miramar, el principal destino turístico de Tamaulipas.

De acuerdo con el documento de compraventa notariado, la residencia de dos pisos con alberca y otras amenidades cuesta 11 millones 390 mil pesos y la compró 13 días después del 6 de junio pasado, cuando ganó la elección.

Además, una factura del SAT en poder de Grupo REFORMA consta que pagó 2 millones 247 mil 500 pesos a Construcciones Aryve por esta residencia.

En otras dos facturas hizo pagos por 500 mil y 100 mil pesos por la compra para sumar casi 2 millones 900 mil pesos.

Gattás es objeto de una indagatoria oficial en Tamaulipas por su relación con Sergio Carmona, empresario de Reynosa acusado de huachicoleo y financiamiento ilegal de campañas, y quien fue ejecutado en noviembre en Nuevo León.

El morenista sostuvo que la última propiedad que adquirió, de la que no mencionó su ubicación o valor, fue una casa que compró hace seis años y que está a nombre de su esposa.

"No es mía", dijo Gattás, "la puse a nombre de mi esposa y la estamos pagando a 20 años".

Sobre la camioneta de lujo y blindada, que compró Grupo Industrial Permart en casi 2 millones de pesos y ha estado usando desde que asumió la Alcaldía en octubre, Gattás sostuvo que él la compró.

En Reynosa, Luis René Cantú Galván, presidente estatal del PAN, informó que pedirá que la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de inteligencia Financiera federal abran una carpeta por probable enriquecimiento ilícito del Alcalde.

... Y opaca declaración patrimonial

En medio de acusaciones por enriquecimiento ilícito, el Alcalde de Ciudad Victoria, el morenista Eduardo Gattás, no ha publicado su declaración patrimonial.

Incluso ayer el Contralor municipal, Sergio Estrada Cobos, dijo que desconoce el patrimonio de Gattás, a cuatro meses de arrancar la Administración, que inició el pasado 1 de octubre.

Estrada alegó que el Alcalde entregó el documento en un sobre cerrado y que tampoco ha revisado.

"Tengo yo la declaración patrimonial inicial. No la he visto, no la he abierto, no la he cuestionado (al Alcalde), hasta el momento", dijo el Contralor.

Gattás es investigado en Tamaulipas por su relación con Sergio Carmona, empresario de Reynosa acusado de huachicoleo y financiar ilegalmente campañas, que fue ejecutado en noviembre en Nuevo León.

Tras su triunfo electoral, de acuerdo con facturas del SAT, el morenista aparece en una camioneta de lujo y blindada comprada por una empresa de Carmona, y adquirió una residencia junto al mar de más de 11 millones de pesos.

El Alcalde asegura que compró la camioneta y negó relación con Carmona, y también ha rechazado comprar la residencia, pero en ambos casos no ha presentado elementos que comprueben sus dichos.