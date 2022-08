Niega senador Armando Guadiana tener vínculos con la mina colapsada en Sabinas, Coahuila

México.- El senador de la República por Morena, Armando Guadiana Tijerina, rechazó estar vinculado con la mina de carbón que colapsó dejando atrapados a mineros en Sabinas, Coahuila.

A través de un comunicado, Armando Guadiana aseguró que los supuestos vínculos con la mina accidentada en Coahuila son completamente falsos.

"Hoy ante la opinión pública reitero que son mentiras, por ello niego categóricamente ser el dueño o que mis familiares estén involucrados con la mina ubicada en Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila", puntualizó.

El senador explicó que tanto él como su hermano José Luis junto a diversas empresas mineras de la zona se han reunido con los tres órdenes de gobierno para poner a disposición equipo de trabajo y personal para agilizar el rescate de los mineros atrapados.

"Siempre he sido garante de la libertad de expresión, soy un hombre congruente, transparente y jamás me he ocultado ante los medios de comunicación pues siempre he dado la cara y hoy no es la excepción", agregó.

Colapso de mina en Sabinas, Coahuila

El pasado miércoles 3 de agosto a las 13:35 horas se registró un derrumbe en una mina de carbón en la comunidad de Las Conchas, en el paraje de Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila, que dejó atrapados a 10 mineros.

Este sábado, a tres días del derrumbe, continúan las acciones de rescate de los mineros, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su cuenta de Twitter.

"Se sigue trabajando día y noche en el rescate de los mineros de Sabinas, Coahuila. El principal problema es la inundación, aunque los equipos de bombeo son suficientes y de la mayor capacidad", refirió.

López Obrador señaló que este sábado se definirá si los buzos capacitados podrán entrar a la mina para estar cerca del rescate de los mineros.