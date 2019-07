Niegan amparo a César Duarte por viaje de hijo

Ciudad de México.- Un juez federal negó a César Duarte el amparo contra una orden de aprehensión librada por un presunto peculado agravado de más de 336 mil pesos, derivado de supuestamente autorizarle a su hijo el uso de un avión del Gobierno de Chihuahua para viajar de Cancún a Toluca.

Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito del Estado de México, con sede en Naucalpan, determinó que el mandato de captura contra el exgobernador cumple con todas las formalidades legales y no representa una violación a sus derechos fundamentales.

"Están satisfechos los requisitos de forma y fondo requeridos por el artículo 16 de la Constitución para el libramiento del mandato de captura contra el quejoso, por lo que en ese aspecto no existe violación al derecho humano", señala el juez.

"Lo anterior, en atención a que fue emitida por una autoridad judicial, precedió denuncia de un hecho que la ley señala como delito, sancionado con pena privativa de libertad, obran datos que establecen que se ha cometido ese hecho y que existe la probabilidad de que el quejoso lo cometió; además, se justificó la necesidad de cautela".

Según la denuncia original de este caso, presentada por la Secretaría de la Función Pública estatal el 17 de junio de 2016, el Cessna Citation, con matrícula XC-GDC, propiedad el Gobierno del Estado, salió del Aeropuerto Internacional de Toluca con destino a Cancún.

Según la bitácora de vuelo, en el destino turístico se subió a la aeronave uno de los hijos del entonces Gobernador de Chihuahua y voló de regreso a la capital mexiquense.

"El vuelo realizado... no cumplió con los requisitos que establece la normativa, ya que éste no fue utilizado para uso estrictamente oficial ya que del contenido de la bitácora antes indicada, se desprende que el pasajero que viajó en la aeronave fue el hijo del ex Gobernador del Estado, el cual no contaba con la autorización para disponer de la referida aeronave propiedad del Gobierno el Estado de Chihuahua, ello al no reunir el carácter de servidor público y al no tratarse de un viaje estrictamente oficial", dice la denuncia.

La Fiscalía de Chihuahua determinó en un dictamen pericial que las horas de vuelo del viaje redondo fueron un total de siete y que el costo de cada una asciende a 48 mil 105 pesos, por lo que el viaje en cuestión tuvo un cargo para el erario de 336 mil 735 pesos.

Como parte de sus argumentos, la defensa planteó que, más allá que ocupara el cargo de Gobernador, la Fiscalía no acreditó con prueba alguna que Duarte ordenara el uso de la aeronave en beneficio de su hijo.

De hecho, puntualizó que la administración y resguardo de las aeronaves del Gobierno estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda del Estado (SHE) y no del Mandatario.

Sin embargo, el juez de amparo Miguel Ángel Burguete desestimó el argumento porque, en su opinión, la Constitución Política del Estado y el Reglamento interior de la SHE lo hacían responsable de cualquier propiedad del patrimonio de la entidad.

"Desde el primer día en que tomó posesión del cargo de Gobernador del Estado de Chihuahua, esto es, del cuatro de octubre de 2010, hasta que culminó dicho encargo, a saber, el 3 de octubre de 2016, tuvo la administración de la totalidad de bienes pertenecientes al Estado, entre los cuales se encuentra la aeronave Cessna Citation, con matrícula XC-GDC", sentenció.

La negativa de amparo no termina con el litigio porque el ex Gobernador tiene todavía la posibilidad de impugnarla con un recurso de revisión, que sería resuelto por un tribunal colegiado.

Para Duarte esta es una de las 21 órdenes de aprehensión que se han librado en su contra, 20 de ellas del fuero común y una de jurisdicción federal.