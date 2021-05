Niegan amparo a Juan Collado para impugnar solicitud de FGR de cuenta bancaria

México.- Un juez federal negó amparo al abogado Juan Collado, quien habría impugnado la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre información de sus cuentas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sin autorización judicial.

El pasado mes de septiembre de 2019, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Sur, Ana Gabriela Urbina Roca, validó a la FGR un recurso de indagatoria para que la CNBV entregara información acerca de una cuenta en el banco BBVA Bancomer.

Dicha información corresponde al período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2013 y de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en la cual se exigió a la CNBV señalar "el beneficiario, números de cuentas de los movimientos que realizaron transferencias y/o pagos de cheques, el titular o el beneficiario, la institución bancaria a la que pertenece y, en su caso, el concepto".

Por lo que, Collado interpuso un amparo contra la determinación ministerial del 5 de diciembre de 2019, contenida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI- CDMX/0000949/2019, misma que comenzó contra los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

No obstante, el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jorge Antonio Medina Gaona, resolvió negar el recurso al ex abogado la la élite política, ya que argumentó el MPF no pidió información adicional a lo que la jueza de control validó.

Además, objetó que el juez de control que le dictó auto de vinculación a proceso determinó que, en el transcurso de la realización de todos los actos de investigación de la FGR, sus abogados tendrían que ser notificados para que pudieran intervenir.

Señaló que la información bursátil que se preveía recabar no tiene relación directa con personas e información que fueran materia de la referente autorización judicial, puesto que pretende obtener datos de terceras personas.