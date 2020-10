Niegan amparo a Rosario Robles; UIF mantendrá sus cuentas congeladas por "Estafa Maestra"

CDMX.- Un tribunal federal ha negado un amparo a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, con lo que sus cuentas bancarias se mantendrán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó la dependencia a cargo de Santiago Nieto.

El amparo promovido por la defensa de Robles, excolaboradora de Enrique Peña Nieto, buscaba que sus cuentas fueran liberadas tras permanecer congeladas desde agosto de 2019 por parte de la UIF debido a los presuntos desvíos durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como parte de la "Estafa Maestra".

La UIF detalló que fue notificada por el primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual confirmó la sentencia de amparo que negó a Rosario Robles la liberación de sus recursos.

Con esta resolución, la extitular de la Sedesol permanecerá en la "Lista de Personas Bloqueadas" de la UIF, lo que le impide realizar cualquier tipo de operación dentro del sistema financiero de México.

El argumento promovido por la defensa de Robles en su amparo sostenía que la exfuncionaria no había recibido una audiencia previa para el bloqueo de sus cuentas, con lo que su derecho a una debida defensa fue vulnerado, aunque esto fue desestimado por el juez.

"Como dicho bloqueo emana de una autoridad administrativa con competencia para decretarla (UIF), goza de la presunción de validez de todo acto de autoridad y por esa circunstancia no es necesario que se someta previamente a una revisión o control judicial", señala la resolución del tribunal.

Ante esta decisión, Rosario Robles ya no podrá impugnar la sentencia del Tribunal Colegiado, por lo que tendrá que esperar a que finalice su juicio para que se determine qué sucederá con sus cuentas bancarias.

La extitular de la Sedesol comparecerá en audiencia intermedia el próximo 26 de octubre para escuchar la acusación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR), que el pasado 26 de agosto solicitó una pena de 21 años de cárcel para ella.

Robles enfrenta acusaciones por actos de omisión en su gestión al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Territorial y Urbano (Sedatu), los cuales presuntamente implicaron desvíos por más de $5 mil millones de pesos como parte del caso conocido como la "Estafa Maestra".

La exfuncionaria del gobierno de Peña Nieto lleva más de un año tras las rejas en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, donde fue ingresada en agosto de 2019.

A medida que avanza el caso en su contra, Robles ha negado una y otra vez las acusaciones en contra, además de asegurar que sus derechos humanos no han sido respetados al ser mantenida en prisión y exhibida como "trofeo" de la lucha contra la corrupción.

Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo denunciar a otros funcionarios", ha expuesto.