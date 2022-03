Niegan consulta y medicamentos en el Penal de Apodaca a El Bronco, ex gobernador de Nuevo León

Nuevo León.- Autoridades del Penal de Apodaca negaron el acceso de personal médico a las instalaciones para realizar una consulta y proveer de medicamentos al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro ‘N’ “El Bronco”, luego de que fuera diagnosticado con un cuadro de diverticulitis.

Fue el médico Carlos Elizondo, quien acompañó al ex secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos durante su visita a El Bronco, el que asistió al Penal de Apodaca la noche del viernes solo para que se le negara el acceso por no respetar los días y horarios de visita para los internos.

Elizondo se presentó en el lugar con el propósito de brindar una consulta médica a fin de ver la evolución del ex gobernador y entregar medicamentos extras para el tratamiento de la diverticulitis, una afección en las que se infectan o inflaman los divertículos, unas bolsas abultadas y pequeñas que se forman en el revestimiento del sistema digestivo.

A través de la zona de entrada, Elizondo notificó a los guardias de seguridad el motivo de su presencia a las 21:30 horas de la noche en el Centro de Reinserción Social, por lo que se le permitió entrar hasta una de las casetas de vigilancia.

Sin embargo, unos minutos más tarde el médico salió del penal, aunque no se le permitió entrar a ver al ex gobernador, por lo que no fue practicada la consulta ni la entrega de medicamentos debido al horario en que se estaba presentando en las instalaciones.

Fue el personal de la penitenciaría quien le notificó al médico que si quería ver a Jaime Heliodoro ‘N’ era necesario que se presentara durante el horario y días de visitas correspondientes.

Elizondo explicó que, aunque el ex gobernador de Nuevo León cuenta con la cantidad de medicinas necesarias para el tratamiento, era requerido hacerle entrega de algunas adicionales para mejorar su estado, aunque esto no fue permitido por los guardias del Penal de Apodaca. Hasta el momento se desconoce cuándo se intentará realizar una nueva consulta médica para evaluar su condición de salud.

Jaime Heliodoro fue detenido el pasado martes 15 de marzo debido al supuesto delito de desvío de recursos públicos relacionado con las “Broncofirmas”.