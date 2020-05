Niegan liberar a Yarrington por Covid-19

Ciudad de México.- Una jueza federal de Brownsville, Texas, rechazó liberar provisionalmente a Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas, preso en una cárcel de Houston a la espera de su juicio por cargos de delincuencia organizada, fraude y vínculos con el narcotráfico.



Hilda Tagle, jueza de la Corte para el Distrito Sur de Texas, rechazó el 6 de abril la petición de Yarrington para liberarlo mientras pasa el riesgo por la pandemia de Covid-19.

El ex Gobernador priista pidió el 27 de marzo salir del Centro de Detención Federal de Houston, alegando que tiene 61 años, azúcar elevado e hipertensión, lo que lo coloca en situación vulnerable ante el coronavirus, y ofreció someterse a control por brazalete electrónico.



La jueza resolvió que Yarrington "es un acusado de alto riesgo" que enfrenta un mínimo de 10 años de cárcel si es declarado culpable, y que vivió oculto en Italia bajo el alias de José Angel Márquez entre 2012 y 2017, por lo que no hay condiciones que garanticen que se presentará ante la Corte si es liberado.



También destacó que no hay casos de Covid-19 en la prisión donde está Yarrington, quien además es sujeto de deportación a México, incluso si fuera absuelto de los cargos en su contra, pues no cuenta con visa para permanecer en Estados Unidos.



Incluso si Yarrington es liberado, sería sujeto de detención por la Agencia de Inmigración y Aduanas, pues el Servicio de Alguaciles Federales tiene una solicitud para detenerlo. Esta Corte no está dispuesta a poner a un Juez de Inmigración en la posición de tener que revisar la decisión de una Jueza de Distrito sobre libertad provisional, especialmente ante la severidad de los cargos contra el acusado y su estatus previo como fugitivo, afirmó Tagle.



El pasado 31 de marzo, la Corte para el Distrito Este de Nueva York también había rechazado la petición de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, para una liberación temporal por temor a contagio de Covid-19.



Si bien el coronavirus no se ha propagado de manera generalizada en las prisiones federales estadounidenses, una cárcel cerca de Nueva Orleans ya reporta más de 50 casos.



Por la contingencia del Covid-19, la jueza Tagle ya había aplazado para el 5 de mayo una audiencia en la que resolverá la petición de Yarrington para desechar cinco de los siete cargos en su contra, por falta de elementos en la acusación.



Hasta ahora, el juicio con jurado en este caso está agendado para el 19 de mayo, pero es muy probable que será aplazado de nuevo. Yarrington cumplirá el 20 de abril dos años preso en Texas, luego de ser extraditado desde Italia.

