Niñas, víctimas del ciberacoso en redes sociales durante la pandemia en México

México.- La violencia cibernética se encamina, como tantas otras, a una incidencia en razón de género. Las niñas y jóvenes adolescentes, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, han sido las más afectadas por ciberacoso sexual. Casi una de cada 10 de las usuarias de entre 12 y 17 años en el país, es decir, 9.6 por ciento, reportaron haber sido víctimas de esta forma de acoso cibernético en 2020.

Esto contrasta con el 2.1 por ciento de los hombres de la misma edad que reportaron haber recibido insinuaciones o propuestas de tipo sexual que le molestaron por medio de teléfono celular o internet a nivel nacional, según analizó la Red por los Derechos de la Infancia en México, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Activistas y especialistas en leyes indicaron en entrevista para Debate que, ante la falta de una Policía Cibernética o Fiscalías especializadas en ciberdelitos, se vuelve más complicado judicializar los casos y perseguir a los culpables. En tanto, reconocieron que las pocas acciones legales que ya existentes tanto en Sinaloa como a nivel federal, requieren de capacitación y asesoramiento que permitan hacer justicia, prevenir y detener este tipo de actos.

Prisilla Salas, integrante del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, indicó que el ciberacoso tiene distintas características que lo hacen difícil de ser justiciado, por lo que el proceso ante las Fiscalías es difícil. Muchas personas se escudan en el anonimato de las redes sociales para hacerlo, con cuentas falsas, hackeando otras, robando, por lo que descubrir la identidad de estos es difícil.

Por otra parte, indicó que las autoridades no han tenido la capacitación suficiente para atender estos nuevos delitos que son emergentes y que antes no se presentaban con tanta frecuencia. Lamentó que no exista en el Sinaloa, en México, una Fiscalía que investigue ciberdelitos.

Difícil juzgar ciberacoso en Sinaloa

Cabe destacar que la Guardia Nacional, antes Policía Federal, responde a este tipo de delitos, aunque desde una pequeña área, y que no se encuentra en todos los estados.

Prisilla Salas añadió que en distintas ocasiones la colectiva se ha manifestado por solicitar una unidad, una Fiscalía especializada en la investigación del ciberdelito.

“Tenemos en Sinaloa, desde hace 2 o 3 años, un grupo de mujeres interesadas en que se persiga este delito y se logró que se hiciera una reforma al artículo 183 bis en Sinaloa, pero esto tiene algunas dificultades para acreditar la tipicidad del delito. Es muy difícil justiciarlo, todavía no hemos logrado una sentencia o judicialización en Sinaloa por un caso de este tipo, sin embargo, creo que tenemos que hacer conciencia”, abundó.

La integrante del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas agregó que el consejo para estas jóvenes es que pueden identificar a personas que estén distribuyendo este material de ellas, que ellas no hayan autorizado, que las esté dañando en su imagen pública, que vayan a la Fiscalía y aporten pruebas, nombres, direcciones, teléfonos y los denuncien para que estas personas puedan ser sancionadas.

“A veces creemos que las personas que distribuyen no tienen un delito, pero no es así, sobre todo en los rangos de edad donde ellas son menores de edad y eso entra en un delito que en Sinaloa se llama distribución de pornografía infantil”, lanzó.

Desde el 9 de enero del 2020, en Sinaloa, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen de reforma y adiciones al Código Penal que impone cárcel y multa económica a quien publique o difunda, por cualquier medio electrónico, imágenes, audios o videos eróticos de una persona sin su consentimiento.

Facebook

Heidi Mares, también integrante del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, explicó que, a pesar de esta reforma al artículo, no se puede actuar cuando los agresores son anónimos o actúan desde cuentas falsas o cuentas hackeadas de Facebook. Indicó que es información confidencial que Facebook no puede exponer, al menos que sea de la mano de una Fiscalía o policía federal. Sin embargo, señaló que Facebook tiene otras maneras de abordar esta problemática, pero a México no le ha interesado.

Detalló que si en el buscador de internet se pone “No sin mi consentimiento”, los resultados conducen a enlaces de Facebook que sirven para trabajar este tipo de casos. Ahí mismo, Facebook expone con qué asociaciones trabaja de cada país latinoamericano.

Pero México no aparece entre las opciones, “porque a México no le ha interesado trabajar este tema. La Ley Olimpia, por desgracia, aunque ya es federal, tiene muchos vacíos legales que no se pueden usar al momento que nosotros hacemos una denuncia”, insistió. Ante este panorama, dijo que en el caso de menores de edad se trata de abordar desde difusión de pornografía infantil y ahí funciona diferente, pero siguen existiendo limitaciones.

Ley Olimpia

La abogada Paola Luevano indicó que el 14 de marzo de 2020, en Mazatlán fue interpuesta la primera denuncia por violencia digital en Sinaloa, teniendo a Mazatlán como el primer municipio donde se presenta formalmente. Compartió que esta denuncia fue acompañada por el Frente Nacional para la Sororidad, con Maricruz García Ramírez, asesora jurídica de la organización civil, que junto a la activista Olimpia Coral Melo han impulsado la reforma que castiga a nivel nacional el acoso, hostigamiento, amenazas y la difusión de contenido sexual sin consentimiento, la Ley Olimpia.

De hecho, indicó que tanto el Frente Nacional para la Sororidad como el proyecto Defensoras Digitales han aplaudido la aprobación de la reforma al Código Penal en Sinaloa, sin embargo, Paola Luevano indicó que si no se acompaña de capacitación o cercanía directa con la sociedad civil, se vuelven leyes muertas que se topan con pared en su implementación.

“Yo siento que se debe hacer un llamado a legisladores sinaloenses y a las autoridades responsables en el manejo de acciones para prevenir la violencia de género, sin tintes políticos ni protagonismos, para que se sumen esfuerzos y hacer equipo con las organizaciones de la sociedad civil e impulsar y fomentar para el conocimiento de la ciudadanía la observancia de la Ley Olimpia, para, en conjunto, actuar en prevención y realizar campañas de concientización”, sostuvo.

Indicó que detrás de cada caso de ciberacoso o difusión de fotos o videos íntimos sin consentimiento es posible encontrar redes de pornografía infantil, turismo sexual infantil y mercados de explotación sexual.

Para Debate, destacó la importancia no solo de promover la denuncia formal a partir de la ley ya vigente en la entidad, sino de que las instancias se comprometan a no revictimizar a quienes sufren de violencia digital, así como dar acompañamiento y seguimiento al caso concreto.

Cifras

De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2020 de Inegi, la Red Nacional por los Derechos por la Infancia en México reportó que 720 mil personas de entre 12 y 17 años recibieron insinuaciones o propuestas de tipo sexual que le molestaron a través de teléfono celular o internet. Las formas de violencia sexual provenían mayormente de personas desconocidas. Una de cada 10 mujeres de 12 a 17 años a lo largo del país fue víctima el mismo año de acoso cibernético sexual por parte de una persona conocida.

Entre los hombres del mismo rango de edad, el 57.4 por ciento recibió estas insinuaciones o propuestas de una persona desconocida, mientras que en uno de cada cinco de los casos el ciberacoso sexual provino de una compañera o compañero de la escuela o el trabajo. La Red por los Derechos de la Infancia en México lanzó una página de asesoría sobre violencia sexual, donde las víctimas pueden encontrar cómo actuar desde el ámbito psicológico y jurídico.

Puede encontrarse como derechosinfancia.org.mx/v1/asesoria-violencia-sexual/. Además, las víctimas o sus familiares pueden acudir a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicada en Francisco Sosa, No. 439, Col. Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04100 o llamar al 55-3003-2200, extensión: 4410. También puede acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en DIF de su localidad.

Para entender...

‘Grooming’ crece con la pandemia

La Secretaría de Gobernación informó que durante el 2021, el grooming incrementó. Se trata de un delito cibernético en el que adultos se hacen pasar por menores de edad para contactar a niñas, niños y adolescentes a través de internet, con el propósito de ganar su confianza y luego acosarlos o controlarlos emocionalmente y chantajearlos con fines sexuales.

Este acto puede generar afectaciones de tipo psicológico como pérdida de autoestima, depresión, cambios de humor, bajo rendimiento académico, aislamiento, temor, ansiedad, chantajes, vergüenza, estrés físico, abuso sexual, heridas, traumatismos, entre otros.

Entre las recomendaciones para prevenir este delito, se encuentra el uso del control parental en redes sociales y la supervisión de qué y con quién platican los menores en redes sociales. Además de instruir a los infantes para no compartir fotografías o imágenes. Ante señales de riesgo, la Segob indicó que es importante mantener la calma, no ceder a chantajes y contactar a las autoridades.