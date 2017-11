Ningún candidato le llega a los talones a Meade: Eruviel

Ciudad de México.- El exgobernador del Estado de México y hoy delegado del PRI en la Ciudad de México en funciones de presidente, Eruviel Ávila, aseguró que ningún aspirante presidencial de otro partido le llega a los talones a José Antonio Meade.

“Nos queda claro que ningún aspirante, precandidato o candidato de otros partidos, ninguno le llega a los talones a nuestro gallo Pepe Meade”, exclamó.

Eruviel estuvo presente en el encuentro que Meade tuvo con los 32 dirigentes estatales priístas.

Los líderes de los 32 comités del #PRI estamos con @JoseAMeadeK. Refrendamos nuestra unidad y trabajando juntos este 2018 vamos a ganar! pic.twitter.com/1sOlZPmLmz — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) 30 de noviembre de 2017

En el encuentro señaló que en sus manos tuvo un estudio en el que 7 de cada 10 personas quieren a un candidato preparado y con experiencia; 8 de cada 10 piden honestidad y valores.

Aseguró que “Pepe Meade” cuenta con todo ello.

Meade es factor de unidad, no de división: expertos

México.- Analistas políticos y priistas con larga militancia y trayectoria política coinciden en que el Partido Revolucionario Institucional no está para divisiones, sino que requiere la participación de todos los grupos internos, por lo que mal haría el Revolucionario Institucional si excluye algunas expresiones políticas, aunque precisaron que el reparto de los puestos de elecciones será para las personas que no tengan vínculos con actos de corrupción y que cuenten con alta rentabilidad electoral.

Cabe señalar que ayer circuló en medios nacionales y en redes sociales imágenes de un encuentro entre el encargado de la política interior, Miguel Ángel Osorio Chong, y el hoy aspirante a la candidatura presidencial del PRI José Antonio Meade.

Gracias por su apoyo en uno de los días más emotivos de mi vida. pic.twitter.com/fNYZgTo3k1 — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 28 de noviembre de 2017

En conocido restaurante de la Ciudad de México, ambos políticos dialogaron en privado. Al despedirse, sellaron el encuentro con un apretón de manos como símbolo de amistad, pero también de unidad. Aunque no respondieron al «carrusel» de preguntas que les hicieron los periodistas al salir de conocido restaurante, Osorio Chong publicó en su cuenta de Twitter: «Buena plática con José Antonio Meade. México, el tema principal». Además, agregó que la unidad es y seguirá siendo la fortaleza del partido tricolor.

La unidad ante todo

Rolando Luque Rojas, analista político y experto en temas electorales, subrayó que la candidatura de José Antonio Meade en razón de su perfil está lejos de constituir un riesgo de divisiones o fracturas al interior del PRI a nivel nacional o estatal, así como tampoco en el ámbito municipal:

«El perfil de Meade genera más el efecto de integración que de fracturas o de conflictos».

Dijo que si la llegada de Meade fuera un referente de conflicto al interior del PRI, ya se hubiera presentado en todos los niveles; sin embargo, no fue así, sino todo lo contrario: «La reacción que se ha visto es más bien unánime y favorable a la candidatura».

Mencionó que, por fortuna, para Sinaloa y para Ahome existe un sinaloense que está en el «ombligo» de ese grupo político que desde los tiempos de Francisco Labastida no se tenía un político mochitense encumbrado en el escenario nacional:

«Y bueno, hay la evidencia de que a los políticos de aquí les va muy bien y pues también pagan la “cuota de paisanaje”, y al municipio y al estado les va muy bien».

Para Luque Rojas se impondrá la necesidad de la lógica electoral; es decir, quién está necesitado más que cualquier otro de unidad, de trabajo y de resultados a favor de la candidatura (de Meade). Evidentemente, por encima de todos, inclusive por encima del gobernador, es Mario Zamora.

No descartó que haya posiblemente una revancha contra un político o grupo en lo particular. En ese sentido, no descartó que a partir del distanciamiento y la rivalidad que hay entre Mario Zamora y Gerardo Vargas Landeros se pudieran cobrar algunas facturas: «Fuera de eso, no habría ningún problema con el resto».

Buena plática con @JoseAMeadeK. México el tema principal.



La unidad es y seguirá siendo la fortaleza del @PRI_Nacional. pic.twitter.com/4ySC3cUeMt — Miguel A.OsorioChong (@osoriochong) 30 de noviembre de 2017

Jaime González Ochoa, analista político, enfatizó que si algo requiere el PRI en este momento es la participación de todos los grupos de todas las expresiones y corrientes políticas:

«El PRI tiene que aglutinar a todas sus fuerzas porque es indispensable tener una base de votos que es el voto duro del partido para que a partir de ahí se va a crecer».

Comentó que ya se ha escrito en las columnas políticas donde señalan a personas que ya se creen dueñas de las candidaturas, pero es un error: «Las candidaturas se tienen que dar a todas las expresiones políticas, sin importar si son de mi grupo o de otro».

Reitero mi aspiración a ser el candidato del @PRI_Nacional a la Presidencia de la República y seguir sirviendo a México como lo he hecho desde hace más de dos décadas — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 30 de noviembre de 2017

También conferencista en temas político-electorales opinó que los que tienen que ocupar las candidaturas a los cargos de elección son aquellos que tienen menos negativos.

A decir de Heriberto Galindo, exdiputado federal del PRI, con la llegada de José Antonio Meade a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República no habrá una fragmentación, sino una unidad sólida y férrea porque la personalidad de Meade se presta para esa cohesión y consenso:

«Él tiene un espíritu muy positivo y conciliador, entonces ninguna división que haya existido en el pasado y que pudiera existir en el presente, que no la veo, pero que pudiera existir de manera minoritaria en el presente, le afectará porque justamente su carácter es tan positivo que él buscará conciliar, unificar y fortalecer la unidad del PRI».

José Antonio Meade Kuribreña.

Sobre el reparto de posiciones políticas para el 2018, el exdiputado federal comentó que lo ideal es que a todos les toque; sin embargo, aclaró que no alcanzan los cargos: «El PRI tiene que tener sensibilidad y rigor metodológico para hacer una selección lo más justa posible».

Agregó que en la búsqueda de la unidad y la cohesión, el PRI hará buena distribución de las posiciones políticas disponibles para ganar, «siempre con criterio de tener candidatos ganadores, no elegir candidatos por capricho, por cariño y por afecto, sino candidatos con alta rentabilidad política, con buen prestigio, con buena fama pública para que la sociedad confíe en nosotros», detalló.

Con su experiencia de cuarenta años de militancia en el Revolucionario Institucional, Galindo explicó que el PRI tiene mecanismos de información que están operando desde hace meses, donde se hace acopio de nombres, evaluación, trayectorias, currículums, fama pública, opiniones de los medios y opiniones de los factores de decisión donde se hacen carpetas por personas, entonces esas carpetas se elaboran a nivel Comité Directivo Estatal, y eso me manda a México y se analiza en el PRI nacional y se sopesan las características de los aspirantes y se evalúa quiénes son los que tienen la rentabilidad política».

Meade Kuribreña con los militantes sinaloenses.

Expresó que el PRI no puede lanzar candidatos vulnerables que puedan ser señalados de corrupción o de vínculos negativos y que eso afecte en la elección.

La diputada federal del PRI Martha Tamayo, al cuestionarla si habría una reestructuración del PRI en Sinaloa ahora que Meade Kuribreña se perfila como único precandidato a la Presidencia, dijo desconocer la situación del partido en el estado.

Al reiterarle la pregunta por los personajes sinaloenses cercanos al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respondió: «Yo no tengo información. Aunque formo parte de algunos organismos, no tengo la cercanía como para tener esa información».