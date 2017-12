Ningún chile les embona, dice alcalde de Tijuana a ediles

BAJA CALIFORNIA.- El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, pidió una disculpa pública a regidores del Partido Encuentro Social (PES) por haberles dicho que “ningún chile les embona”.

La disculpa vino luego de la recomendación 11/2017 que recién emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California (CEDH) al Ayuntamiento de Tijuana, tras recibir una queja de los ediles señalados, Mónica Vega y Manuel Rodríguez.

Fue el 10 de agosto cuando el alcalde dijo durante un evento público realizado en la delegación Sánchez Taboada, que los regidores de oposición “están en contra de todo y que no tienen salida", precisando que "ningún chile les embona".

Cinco días después del incidente, Vega y Rodríguez presentaron su queja ante la CEDH y explicaron que además de esos comentarios “han recibido constantemente actos discriminatorios en su contra y agresiones verbales”.

La respuesta del representante jurídico del alcalde de Tijuana fue argumentar que las frases no fueron pronunciadas con fines discriminatorios, si infiere que las expresiones de “tipo coloquial” eran para explicar que los regidores del PES constantemente muestran una postura contraria al de la autoridad.

La CEDH acreditó que las expresiones del alcalde contra los ediles vulneran sus derechos humanos, particularmente al de la igualdad, al trato digno, a la no discriminación y a la protección contra injerencias arbitrarias en el ejercicio de la libertad de expresión por lo que emitió la recomendación.

Sin embargo, a menos de una semana el Ayuntamiento respondió con una disculpa pública que difundió a la prensa en la que aceptó la recomendación, pero que fue criticada al considerar dicho escrito como una burla.

“En virtud de lo anterior, el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, expresa disculpa pública por los pronunciamientos realizados el 10 de agosto de 2017, al referir que (cita textual de la recomendación, pag. 2/20 párrafo 4.):

“Que los regidores del PES están en contra de todo y que no tienen salida, precisando que ningún chile les embona. Razón por lo cual se asume el compromiso por parte del presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, de no repetirles a los regidores del PES que están en contra de todo, que no tienen salida, y que ningún chile les embona".