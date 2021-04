¡No a gobiernos corruptos! “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”: Víctor Manuel Castro

Baja California Sur.- Decencia, honradez, preparación, principios, además de proceder del pueblo son las cartas fuertes que dice tener Víctor Manuel Castro Cosío, candidato a la gubernatura de Baja California Sur por Morena, por lo que pide a la ciudadanía que confíe en él para ganar las elecciones este 2021.

En entrevista para Debate, el político morenista habló de las cualidades que lo diferencian del resto de los aspirantes a la gubernatura. De acuerdo con Castro, su forma de ser, de respetar a los demás, su forma positiva de ver la vida y el ser un hombre sin una mancha de corrupción, lo hacen buen prospecto para seguir con el proyecto de la Cuarta Transformación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Soy un bajacaliforniano que tiene mucha garra, la decencia, la honradez y la preparación, la experiencia que nos ha acompañado, ser consecuentes toda la vida con mis convicciones, mis principios, he luchado por una causa que se sintetiza en democracia con justicia y dignidad. He sido impulsor de la defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación a través del tiempo, me he vinculado a la lucha social, soy una persona que vengo del pueblo y sostengo que ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’”, afirmó.

Leer más: Candidata de Monterrey provoca burlas por baile en TikTok

Presume claridad y visión de Estado

El candidato de Morena también se autodescribió como un paceño que la gente conoce y que en donde quiera que ha estado ha logrado resultados positivos, además de poderse presentar como un hombre con mucha calidad moral para contribuir con su granito de arena a la gran transformación, afirmó.

“Mi sentido de cambio a través del tiempo no se ha basado en los puestos que afortunadamente he tenido la oportunidad de ocupar, sino se ha basado en mis convicciones, en mis principios, pensando que el cambio es necesario para bien de todos y que la política cobra relevancia en la medida que uno realmente es consecuente con su decir y su hacer. Y en mi andar la gente me conoce, he sido una persona responsable y con una visión, con una claridad de un proyecto de Estado”, dijo.

Castro Cosío destacó conocer Baja California Sur de punta a punta e incluso aseveró que en cada una de las comunidades lo conocen y saben que él es garantía para trabajar como servidor público por sus resultados, ya que su compromiso histórico es con la democracia y la justicia.

No a gobiernos corruptos, afirma Castro Cosío

Respecto a que lo diferencia del resto de los aspirantes a la gubernatura, Castro respondió que él parte de una historia de lucha por la transformación, así como también, en contra del planteamiento que las organizaciones políticas han venido haciendo a través del tiempo.

“Somos diferentes porque representamos dos proyectos históricos; ellos representan la corrupción, representan la inseguridad que nos trajeron aquí en su gobierno, representan los negocios que han hecho al amparo del poder, muy probado, y nosotros representamos esa historia de lucha para que haya una sociedad con bienestar, donde el gobierno dé buenos resultados, los tenemos y podemos comparar parte a parte, pueblo a pueblo, rincón que usted me ponga, cómo nuestro gobierno de la izquierda pudo construir lo que en diez años de gobierno panista no se ha logrado”, dijo.

Dijo respetarlos, sin embargo, reiteró que son dos proyectos diferentes. Hizo hincapié en que respeta a los otros aspirantes como las personas que son, pues esa es su convicción: respetar a toda la gente.

Aunque volvió a dejar claro que representan dos visiones de Estado, dos visiones de país y que la Cuarta Transformación está con mucha claridad haciendo un planteamiento y que ellos son ajenos al interés de sus comunidades.

“Lo han manifestado, por ejemplo, uno de ellos, sobre todo con las reformas estructurales que tanto ellos han venido haciendo esta última década, ellos justificaron la reforma educativa, era un ataque para privatizarlo, ellos son responsables de más de 50 millones de pobres en este país, 10 millones en pobreza extrema, de una corrupción que no ha tenido límites y ha sido muy difícil”, mencionó.

Leer más: Me voy a vacunar en La Mañanera contra el Covid-19: AMLO

Mayor impulso a los jóvenes

En cuanto al tema de la violencia, el exalcalde de La Paz afirmó que esto ha sido resultado del abandono a los jóvenes, porque las oportunidades para este sector de la población se dejaron de lado sin impulsar la integración de amplios sectores sociales de esta edad. De ahí que asegurara que su proyecto de gobierno respaldará a la juventud a través de becas, de abrir nuevas universidades y de todo un proyecto educativo que integre y no excluya.

“Un proyecto educativo que jale a los estudiantes a la escuela y no los expulse, esas son las diferencias más importantes con estos dos proyectos, no son asuntos personales, yo les respeto, algunos fueron del PRD, ahora ahí andan, contrarios a este interés, han votado en contra de las pensiones para adultos mayores en el Congreso, son parte de una historia de saqueo y de violencia política real y hoy en día se juntaron el PRI y el PAN, de manera que nos queda muy claro que el PRI es capaz no solo de abandonar la causa que empezaron algún día, sino ahora fundirse ya sin pudor con la alianza panista”, dijo.