"No acepta que lo critique nadie": Loret de Mola contra AMLO por llamar "hipócritas" a sacerdotes

Loret de Mola cuestionó la respuesta de AMLO a los sacerdotes católicos, pues no se trata de "apergollados a la oligarquía" como acusó, sino de jesuitas que trabajan en las zonas marginadas de la Sierra Tarahumara desde hace siglos, apoyando a "comunidades a las que no ayuda el gobierno".

Y es que a pesar de que los sacerdotes no le faltaron el respeto al presidente, sino que le pidieron revisar su estrategia de seguridad ante la imparable crisis de violencia en el país, AMLO reaccionó llamándolos "hipócritas" por haber "callado" durante el sexenio de Felipe Calderón.

"En este país protestar se está convirtiendo en un derecho peligroso de ejercer, porque si usted se atreve a protestar, a denunciar, quejarse, lo que sigue es una cascada de ataques personales en su contra desde Palacio Nacional perpetrados por el hombre más poderoso del país, un hombre que toda su vida se dedicó a criticar y ahora no acepta que lo critique nadie ", comentó.

Loret de Mola aseveró que al presidente López Obrador no le gusta que nadie lo critique, aunque él siempre fue crítico contra los gobiernos de sus antecesores, pero ante las críticas contra la 4T, el mandatario termina por exhibir y atacar desde La Mañanera .

"Por si le faltaran pleitos al presidente de México, por si le faltaran frentes abiertos, ha decidido abrirse uno nuevo con la Iglesia, uno de los sectores con los que hasta ahora había llevado la fiesta en santa paz. Se fue contra la Iglesia por la crisis de inseguridad, contra los religiosos que alzaron la voz no sólo porque masacraron a dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, sino porque la violencia ya llegó a niveles insoportables en todo el país", dijo Loret de Mola sobre AMLO.

Raúl Durán Periodista

