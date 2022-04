"No aceptó la oferta": Loret de Mola revela que Encinas visitó en secreto a Tomás Zerón en Israel

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, visitó en secreto a Tomás Zerón en Israel, donde el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) implicado en el caso Ayotzinapa y con una orden de captura pendiente se negó a ser extraditado a México para enfrentar la justicia.

A través de su columna de opinión publicada este lunes 4 de abril de 2022, Loret de Mola reveló que, según dos fuentes "bien informadas", la visita de Encinas a Tomás Zerón se realizó de manera secreta, sin informar a la población, y tenía como fin convencer al exfuncionario de Enrique Peña Nieto de volver a México para enfrentar las acusaciones por el caso Ayotzinapa.

"En secreto y sin informar a la ciudadanía, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, realizó una visita relámpago a Israel, donde se reunió con Tomás Zerón, quien encabezó en el gobierno de Peña Nieto la investigación del caso Ayotzinapa", expuso el periodista.

Leer más: Yo no les he hecho nada: exhibe AMLO a mujer que lo llamó "cacas" en manifestación

Recordó que el gobierno de AMLO se enteró de que Tomás Zerón huyó a Israel desde 2020, de donde no ha podido ser trasladado debido a que aquel país no tiene convenio de extradición con México, además de que el exfuncionario "goza de contactos del más alto nivel que le permitirían evadir la detención".

Zerón de Lucio cuenta con una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) y una ficha roja de la Interpol para ser localizado en 195 países, pues le acusa de los delitos de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos como parte del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según Loret de Mola, Alejandro Encinas tuvo una "larga reunión" con el exdirector de la AIC tras su llegada a Israel, luego de que el presidente López Obrador le encargó al subsecretario de Derechos Humanos esclarecer el caso Ayotzinapa. El encuentro presuntamente fue concertado a través de "dos interlocutores confiables", cuyos nombres se omiten.

Allí, Alejandro Encinas habría hecho a Tomás Zerón la oferta de volver a México para entregarse a las autoridades y colaborar con la investigación del caso Ayotzinapa, esto a cambio de obtener una menor pena y un "trato preferencial".

"Encinas ofreció en Israel a Zerón regresar a México, entregarse, cooperar con la investigación del gobierno actual, a cambio de recibir trato preferencial y mejores condiciones en las penas que se le imputan", relató el columnista sobre la reunión de Encinas y Zerón.

Leer más: AMLO tiene a todos hablando de la reforma electoral para no hablar de inseguridad: Ricardo Anaya

Sin embargo, el arquitecto de la "verdad histórica" del caso Ayotzinapa rechazó la oferta del colaborador de AMLO, por lo que no hubo ningún acuerdo y Encinas luego tuvo que volver a México, donde informó de los resultados de la reunión a sus superiores.

"Me explican que la reunión transcurrió amigablemente, pero que Zerón no aceptó la oferta y los dos personajes no llegaron a ningún acuerdo", afirmó Loret de Mola.