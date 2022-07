No actúen como borregos en elección interna de Morena: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a que en el proceso interno de Morena para renovar sus órganos de dirección los electores no actúen como borregos.

En conferencia desde Palacio Nacional, pidió a los electores que si salen mapaches, los manden lejos, pues, aseguró, no se puede hacer política con trampas.

"No hace falta hacer un llamado para que no se dejen manipular porque es ofensivo de todas maneras si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, lejos, y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables, y que nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude, y que la libertad no se implora, se conquista.

"Solo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo el respeto a los borregos y que si llegan ahí, traigo línea, yo soy el bueno, sí, tú eres el bueno, tú vas a pasar a la historia, vas a pasar a la historia... pero al basurero de la historia, 'es que mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel ', mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos, pues sí, puede ser, pero eso no cuenta, y no hay dedazo, y evitar ser acarreado, nada de que a dónde vas, 'meeeeehhh', a dónde te llevan 'meeeeehhh', y que te estén repartiendo papelitos diciéndote 'por este', o por esta compañera, no, tú ve los 100, o 200, o los que sean, llévate tu tiempo, a quien conoces, a quien has visto que ayuda al pueblo a quien le ves cara de buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo", dijo.

El proceso de renovación de dirigencias distritales, estatales y nacional de Morena enfrenta quejas por afectaciones de los derechos políticos de militantes y acusaciones por "rasuramiento" de militantes de la lista de candidatos para integrar el consejo nacional.

Este martes, López Obrador descalificó a los operadores políticos del canciller Marcelo Ebrard, quienes denunciaron el uso de recursos públicos, con fines de promoción personal, por parte de algunos de los aspirantes de Morena a la sucesión del 2024.

El domingo, legisladores locales y federales que simpatizan con Ebrard denunciaron que algunas de las "corcholatas" o aspirantes presidenciales de Morena han utilizado recursos públicos, humanos y materiales, para promocionarse con rumbo a la elección de 2024.