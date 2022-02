¿No aguantó? Vicente Fox bloquea las respuestas en su cuenta de Twitter

México.- El ex presidente de México Vicente Fox Quesada bloqueó las respuestas en su cuenta de Twitter, en especial los comentarios de personas que él no sigue y que no fueron mencionadas en sus publicaciones.

La cuenta oficial de Twitter de Vicente Fox muestra en cada una de sus publicaciones que solo las personas que el ex presidente “sigue” y las mencionadas en el tuit, tienen permitido comentar.

Cabe destacar que Fox Quesada es un fiero opositor del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha tenido confrontaciones desde hace más de 20 años, así como también es opositor del proyecto de gobierno La Cuarta Transformación y del partido político Morena.

Vicente Fox fue elegido como presidente de México para el periodo del 2000 al 2006, como militante del partido político Partido Acción Nacional (PAN), el cual es ahora el principal opositor del Gobierno Federal.

La oposición de Vicente Fox contra AMLO puede comprobarse solo observando los tuits del ex presidente mexicano, donde ha llamado de distintas formas al presidente mexicano, busca siempre resaltar las noticias que se publican en campañas contra el gobierno e incluso en ataques contra familiares de López Obrador.

Las constantes publicaciones que realiza Vicente Fox solían ser respondidas por usuarios de la misma red social, algunos a favor del ataque y otras en contra.

Sin embargo, desde el pasado 10 de enero del 2022, el ex presidente Fox Quesada ha comenzado a bloquear los comentarios en sus tuits, durante algunas semanas solo lo hizo con algunos en especial y posteriormente con todo lo que publica.

Aquel día de enero Vicente Fox deseó pronta recuperación a AMLO, quien dió positivo a Covid-19 por segunda ocasión desde que comenzó la pandemia, no obstante, el deseo estaba acompañado de una frase que dejaba en claro su disgusto con el manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal.

“"Más pronto cae un hablador que un cojo". En serio López te deseo pronta y rápida recuperación!!”, tuiteó Vicente Fox como una de sus primeras publicaciones con bloqueo de respuestas.

A este tuit le siguió uno donde pedía que AMLO recapacitara durante su aislamiento por Covid-19.

Tras ello, decenas de tuits de Vicente Fox tienen bloqueados sus comentarios, con pocas excepciones que se registraron días después del primer tuit con bloque de comentarios en enero.

Aunque se desconoce totalmente por qué Vicente Fox bloqueó los comentarios en su cuenta de Twitter, usuarios de la misma red social han etiquetado al ex presidente en diversos tuits, donde le piden que no limite las respuestas.

Finalmente se señala que en México los funcionarios del Gobierno Federal tienen prohibido bloquear sus redes sociales a diversos usuarios y aunque se le exija a Vicente Fox que permite las respuestas en sus tuits, ya no es un funcionario público.