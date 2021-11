"No ando de ofrecido", descarta Monreal buscar ser candidato de Movimiento Ciudadano en 2024

México.- El senador del partido Morena, Ricardo Monreal Ávila, descartó que busque o ande de ofrecido con Movimiento Ciudadano para ser su candidato presidencial en las elecciones de 2024.

Desde hace unos meses, cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida dentro del Movimiento Regeneración Nacional para la sucesión en el Ejecutivo Federal, el coordinador del partido guinda en la Cámara Alta del Congreso de la Unión expresó sus intenciones de contender por ella.

En rueda de prensa, Monreal Ávila aseguró que él continuará con el proyecto de la Cuarta Transformación iniciado por el presidente López Obrador, enfatizando que no "deshonrará" su historia demócrata.

"Yo simplemente sigo el camino que él inició, de luchar contra la adversidad, de luchar contra la imposición y de luchar contra la antidemocracia", sostuvo.

Sobre su visita a la entidad del norte de México, el legislador zacatecano descartó que se vaya a reunir con el gobernador Samuel García Sepúlveda, señalando que tanto el PRI, PAN, PRD como Movimiento Ciudadano cuentan con buenos actores políticos, por lo que no se requiere que venga alguien de otro partido para ser postulado a la Presidencia de la República en los próximo comicios federales.

"No necesitan un externo y yo no soy un ofrecido ni tampoco intento desplazar a nadie que tenga méritos en esos partidos", hizo hincapié.

Acerca del método de encuesta en el que tanto el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador insisten en aplicar para la selección de su candidato presidencial en 2024, Ricardo Monreal dijo no estar de acuerdo con este mecanismo de selección, recordando que él ha sido víctima de estas.

"Yo no confío en las encuestas, porque he sido víctima de ellas. Cuando no hay transparencia, método, incluso quien las hace, no confío", señaló.

Aunque calificó a la encuesta como un método "desgastado" y "desconfiable", afirmó que respeta lo que diga el presidente López Obrador, adelantando que de ningún modo entrará en confrontaciones con el mandatario federal por este asunto.

"Yo prefiero una elección primaria y, en su momento, voy a seguir luchando al interior de Morena para que los órganos de Morena tomen una decisión, en ese sentido", señaló el senador.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado precisó que, para él, lo mejor es llevar a cabo una elección primaria de selección antes que la encuesta, adelantando que seguirá insistiendo al interior de Morena para que se tome en cuenta.