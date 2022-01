"¿No aplica en su familia?": Loret de Mola critica a AMLO por vida de lujos de su hijo mayor

" El discurso de la austeridad, los exhortos a vivir con lo mínimo, a no aspirar a nada mejor, quedan al mismo nivel que las promesas de que no habría lujos ni excesos , ni familias que se enriquecieran a la sombra del poder: palabrería", concluyó Loret de Mola sobre AMLO y la vida de lujos de su hijo.

En segundo lugar, el columnista resaltó que la vida del hijo mayor de AMLO comenzó a llenarse de lujos desde que su padre se convirtió en presidente de México. Incluso recordó que tras la victoria electoral en 2018, José Ramón declaró que no sabía a qué se dedicaría, pero no trabajaría en el gobierno.

" El estilo de vida del hijo de López Obrador es el que condena sin miramientos el propio presidente en cualquier otro de sus gobernados (...) ¿La condena no aplica en su familia? ¿De ese tamaño es la incongruencia?", cuestionó Loret.

Aseveró que López Obrador no se puede "zafar" de este escándalo alegando que él no responde por sus hijos mayores de edad, debido a dos razones.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.