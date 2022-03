"No aplicar sanciones es financiar la guerra"; Pide embajadora de Ucrania a México fijar sanciones contra Rusia

México.- La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska reiteró su llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a fijar sanciones en contra del Rusia por la invasión a Ucrania, pues consideró que el no hacerlo es "financiar esta guerra", en la que han muerto los ucranianos.

Así lo señaló la embajadora ucraniana en entrevista para la cadena de noticias CNN a quienes compartió algunos de los aspectos en torno a situación de Ucrania y la posición que ha mostrado México ante los sucesos.

La diplomática recordó que si bien la postura de México ha sido ante la ONU, el Consejo de Seguridad y otros organismos internacionales el de condenar la guerra y el votar a favor de las resoluciones que en estos organismo se discuten, México no ha tenido la disposición de unirse a las sanciones económicas como otros aliados de ucrania.

"La postura de México desde el principio fue muy clara condenando la agresión rusa... Aquí tenemos que ser muy claros que la postura de México dentro de la ONU es muy importante y es a favor de Ucrania. De esto no tenemos duda sobre la postura de México. Otra cosa es unirse a sanciones que hemos pedido al gobierno mexicano, como hemos visto el gobierno no ha dispuesto el unirse a las sanciones, no obstante, estas sanciones que han impuesto otros socios, Unión Europea y Estados Unidos, Canadá, funcionan", mencionó Dramaretska.

Explicó que por el lado en México se ha visto que el lado empresarial si ha unido a las sanciones, tal y como sucedió con Bimbo que decidió abandonar el mercado ruso ante la problemática que esto significa el de mantener un lazo comercial durante la guerra.

También mencionó que el apoyo de países de América Latina también ha sido muy claro el de condenar la agresión rusa a excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela quienes se han atendido de votar en las resoluciones.

Para finalizar la embajadora, Oksana Dramaretska reiteró su llamado a México de unirse a las sanciones económicas contra Rusia, pues consideró que el dinero que recibe el mandatario ruso Vladimir Putin de estos países es utilizado para financiar la guerra.

"Voy hacer de nuevo el llamado al gobierno mexicano de unirse a las sanciones. No participar en sanciones, es participar en financiamiento de esta guerra y esto tenemos que terminarlo. Pues con este dinero que recibe Putin de todos los países, con este dinero está financiada esta guerra. Y están muriendo, niños, niñas, la gente ucraniana".