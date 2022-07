No cabe duda que necesitas atención: Tatiana Clouthier responde criticas de Vicente Fox

México.- La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y el expresidente de México, Vicente Fox, protagonizaron una discusión en redes sociales, luego d que la funcionaria respondiera al panista tras comentarios criticando sus acciones.

La polémica comenzó cuando Tatiana Clouthier, quien se encuentra acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Washington, subió una foto a Twitter de una bebida, anunciando nuevas inversiones internacionales en México.

“Pues grandes noticias vendrán para seguir creciendo inversiones: yogurth, leche de avena, y muchas cosas mas. Gracias Mr. Tolga”, escribió la funcionaria del Gobierno Federal, etiquetando a la marca Chobani.

La publicación fue retomada por Vicente Fox, quien ironizo, indicando que la secreataria de Economía, le echaba mucha “crema a sus tacos”, frase utilizada en México cuando una persona exagera una acción.

“A como le hechas crema a los tacos!!”, indicó el guanajuatense.

Sin embargo, Tatiana no se quedó callada y le respondió al expresidente mexicano, asegurando que este sólo buscaba llenar su necesidad de tener atención en la red social al colgarse de su publicación.

En la mima respuesta, Clouthier reconoció a Fox Quesada por su “regalo” en el año 2000, cuando se impuso en las elecciones presidenciales, acabando con el imperialismo del PRI.

“Estimado Vicente, no cabe duda que necesitas atención. Que pena, no es x aquí. Y no obstante ésto... sigo agradeciendo tu regalo al país en el 2000”, replicó a Vicente en su publicación donde la criticaba.

Tatiana sigue con sus actividades en Estados Unidos donde participará de una reunión con el presidente Andrés Manuel y empresarios mexicanos y estadounidense con el fin de llegar a acuerdo que permitan la inversión de ambas partes.