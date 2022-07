No cometió delitos graves: entregó AMLO carta a Joe Biden defendiendo a Julian Assange

Ciudad de México.-Durante su visita a Washington, Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abogó por Julian Assange, fundador de WikiLeaks, ante su homólogo Joe Biden.

De acuerdo con Reforma, Julian Assange, quien es requerido por las autoridades de EU por 18 cargos, incluida la acusación de espionaje, fue defendido por AMLO quien consideró que extraditarlo significaría una afrenta a la libertad de expresión.

"Le dejé una carta al Presidente Biden explicándole que (Assange) no cometió ningún delito grave, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y que detenerlo iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reveló que incluso le dijo a Biden que México ofrece asilo a Assange; sin embargo, esperará a que el Presidente de EU analice su propuesta.

"Y le explico (a Biden) que México ofrece la protección y el asilo a Julian Assange. (Aún no tengo respuesta a la carta) porque tengo que ser respetuoso, esperar a que se analice, que se den los tiempos", agregó.

Cabe destacar que el pasado 4 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso desmontar la Estatua de la Libertad, en Nueva York, si las autoridades estadounidenses condenan al periodista y activista Julian Assange.

Te recomendamos leer:

Quién es Quién en los Sueldos: revelará AMLO salarios de “todo el gobierno”

Tenemos un presidente 'esquezofrénico': Ricardo Anaya critica a AMLO por tener pretextos para todo

Confirma AMLO que DEA no participó en la captura de Caro Quintero en Sinaloa

"Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad", dijo.