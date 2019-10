No conozco detalles, dice AMLO sobre Medina Mora 

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador reconoció que aceptó la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte sin conocer los detalles del expediente del ex Ministro.

"Lo que sé, porque corresponde al Poder Judicial y a la Fiscalía General, lo que sé es que se abrió una investigación en la Fiscalía, no conozco los detalles, no conozco el expediente, porque no me corresponde", afirmó en conferencia mañanera.

"Supe que hubo una solicitud de información a la Unidad de Inteligencia Financiera y se envió la información a la FGR y que el Ministro tomó la decisión de renunciar".

Aseguró que se tomará su tiempo para enviar terna al Senado y mencionó que candidatos deben tener 99.9 por ciento de honestidad y 1 por ciento de capacidad.

"Si me corresponde la presentación de la terna, lo estoy analizando, son 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11, de modo que ahora hay 10, no dejan de hacer su labor, si son 10, no es un asunto que amerite resolverse pronto, además, debo de tomarme mi tiempo para que la propuesta al Senado sea la mejor, sobre todo, poniendo por delante la honestidad, 99.9 por ciento honestidad, y el resto conocimiento y deseos de trabajar, sea hombre o sea mujer, honestos", insistió.

En tanto, el vocero de Presidencia informó que el titular de la UIF dará hoy un informe sobre el tema del congelamiento de cuentas a Medina Mora.