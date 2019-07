No construimos una dictadura sino una democracia: AMLO

Ciudad de México.- A un año del histórico proceso electoral del 2018, en el que por primera vez un candidato de izquierda obtuvo el 53 por ciento de la votación y en el que hubo mucha participación ciudadana, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un informe de trabajo en el Zócalo Capitalino.

Justo a las 17:00 horas, el presidente salió de la mano de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller de Palacio Nacional para caminar unos metros al escenario montado frente a la Catedral Metropolitana.

Como siempre, el López Obrador no utilizó grandes números de elementos de la Policía o el Ejército. Salió, alzó las manos saludando en dos ocasiones al público que lo recibió con aplausos desde la planca del Zócalo.

Poco a poco, el presidente de la República mencionó los 78 compromisos de 100 que ha cumplido desde el 1 de diciembre del año pasado -cuando asumió la presidencia- hasta este martes.

En su discurso destacó que la victoria de hace un año es la victoria de todo un pueblo, el triunfo es para los niños y niñas mexicanos, pues se pretende dejarles el legado de un futuro feliz.

Asimismo, señaló que el movimiento ha trascendido porque surgió de ideales y no es un simple cambio de gobierno, ya que el objetivo es superar para siempre el régimen corrupto y despiadado bajo el cual se encontraba el país.

"Es un desafío mayor pero algo verdaderamente fecundo construir una Patria nueva que sea justa, libre, democrática, pacífica, fraterna y soberana".

A 12 meses de esa hazaña colectiva, refrendó el compromiso de no fallarle al pueblo de México: "venimos a rendirles cuentas con apego a la verdad". De ahí que comenzara a enumerar una a una todas las acciones que su gobierno ha realizado en siete meses, tiempo en que "no ha sido más de lo mismo".

Además, reiteró que ya no se tolera la corrupción desde la Presidencia de la República; que se ha prohibido el nepotismo, amiguismo, influyentismo y otras prácticas del antiguo régimen.

Por otra parte, el presidente señaló que se ha reducido en un 94 por ciento el robo de combustible, lo que se traduce en un ahorro de 50 mil millones de pesos, enfatizó que el fraude electoral y la corrupción ya son considerados por la ley como delitos graves y afirmó que ya no existe la condonación de impuestos a influyentes.

Agregó que el Estado Mayor Presidencial, cuyos elementos pasaron a formar parte de la Guardia Nacional, pues, insistió, "al presidente lo cuida la gente".

Mencionó también que dejó de existir el Cisen y, por tanto, ni los funcionarios de oposición ni otros individuos son espiados, como se hacía antes. Se aprobó la ley de austeridad republicana bajo criterio de que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Se suprimió la pensión a los expresidentes, la atención médica privada y otros beneficios, con lo que han ahorrado 10 mil millones de pesos.

Habló de la venta de la flotilla de autos para funcionarios públicos, dinero que se entregó a los dos municipios más necesitados de Oaxaca.

Señaló que ya nadie gana 700 mil pesos mensuales en el Gobierno, que él mismo se redujo el sueldo y destacó el aumento en el salario mínimo en un 16 por ciento, la venta de 72 aviones y helicópteros y dijo que continúa en subasta el lujoso avión presidencial bajo la supervisión de la ONU.

Mencionó también la creación del Instituto para devolverle al pueblo lo robado; que se redujo 50 por ciento el gasto en publicidad del Gobierno, con lo que se pudo ahorrar 4 mil millones de pesos y recordó la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre del 2019 y su compromiso de que en lo inmediato se pueda garantizar un auténtico y buen servicio de salud pública a toda la población.

López Obrador destacó que hasta ahora no se han aumentado los impuestos ni se ha creado impuestos nuevos; que no creció ni crecerá la deuda pública. Agregó que la inflación bajó de 5.3 a 4.3 por ciento, en comparación con el mismo periodo del 2018, de modo que, si bien no ha sido mucho, sí ha habido crecimiento económico.

Respecto a la relación con Estados Unidos, López Obrador afirmó que a pesar de los recientes sucesos, ahora se tiene una buena relación con el pueblo y gobierno norteamericano e insistió en que todas las decisiones tomadas fueron pensadas no no crear confrontación.