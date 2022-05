No debe haber dedazo: reitera AMLO que candidato presidencial de Morena será elegido por ciudadanos

Ciudad de México.- El presidente AMLO reiteró que el Movimiento Regeneración Nacional no tendrá “dedazo” para las elecciones presidenciales del próximo 2024, indicando que serán los ciudadanos quienes elijan al presentante.

Durante su conferencia matutina de este 11 de mayo, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el trabajo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respecto a su aspiración a ser la candidata de Morena en las elecciones del 2024.

Andrés Manuel reconoció que actualmente Claudia Sheinbaum se encuentra bajo varias presiones por la temporada, sin embargo, reconoció el trabajo de la jefa de Gobierno.

Leer más: Creo que los matones no deben ir a la fiesta: Jorge Ramos replica a AMLO por respaldo a Cuba

Asimismo, aprovechó para informar que ya no hay candidatos “tapados”, como se hacía en el pasado, que el presidente en turno elegía a su candidato para la sucesión.

“La jefa de Gobierno tiene todo nuestro apoyo, es una mujer íntegra, honesta y que también está siendo sometida a fuertes presiones pero es la temporada, es lo que tendrá que venir y pues es natural que esto suceda. No debe de haber tapados, ni mujeres ni hombres, claro que sigan haciendo su trabajo, sirviéndole al pueblo, eso es lo más importante”, aseveró.

Pese a las polémicas en las que se ha visto envuelta Claudia Sheinbaum, sobre todo lo relacionado al colapso de la línea 12 del Metro y los peritajes realizados, Andrés Manuel refrendó su confianza en la funcionaria, así como en el resto de su equipo que también se han pronunciado como posibles candidatos a la presidencia.

“Hay que esperar lo que ella informe, lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, es una mujer recta, honesta, como también le tengo confianza, para que no se vaya a estar interpretando, al secretario de Gobernación, por eso lo invité a que me apoyara, me ha ayudado mucho, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, me ayuda muchísimo”, aseveró.

“Ahí les hablan”

Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, retomó las declaraciones del presidente Andrés Manuel para hacer un llamado a los adeptos de Morena que buscarán la candidatura.

Fernández Noroña se dirigió a quienes esperan que AMLO lo elija como su candidato a la presidencia de México, con la premisa de cómo se hacía en el régimen del PRI.

Leer más: AMLO quiere ganar siempre las elecciones, para eso es la reforma electoral: Loret de Mola

“Ahí les hablan a algunos que suspiran por los tiempos del dedazo”, escribió en su cuenta de Twitter, donde compartió el fragmento de La Mañanera con las declaraciones de Andrés Manuel.