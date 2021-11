¡No debe haber excusas! AMLO reconoce que aún no cumple con el abasto de medicamentos

Colima.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que no debe haber excusas y se debe abastecer de medicamentos gratuitos a todos los hospitales públicos de México, en seguimiento a las declaraciones el 10 de noviembre del 2021.

En la conferencia Mañanera del 11 de noviembre del 2021, que se realizó desde el estado de Colima, AMLO reafirmó su postura contra el desabasto de medicamentos en México, y declaró que respeta a Jorge Alcocer.

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer y el titular de la Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, fueron regañados por el presidente mexicano este 10 de noviembre ante el desabasto de medicamentos que persiste en México.

"Ayer como lo dije se pensó que era un regaño al Secretario de Salud, que es una gente extraordinaria, el doctor Secretario Jorge Alcocer, porque lo conozco desde hace mucho tiempo y él se formó desde joven como los médicos de antes que iban a dar servicio a las comunidades, a los pueblos”, explicó AMLO.

Posteriormente, continuó elogiando al Secretario de Salud que él nombró en diciembre de 2018, sin embargo, insistió en que no debe haber excusas para acabar con el desabasto de medicamentos en México, pues hay presupuesto y, según AMLO, ya no hay corrupción.

"Entonces, no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos", aseveró AMLO sobre el desabasto de medicamentos. Tras ello, el presidente López Obrador afirmó que su forma de hablar con el secretario de Salud Jorge Alcocer fue fuerte, y que por eso se podía malinterpretar las declaraciones que realizó el 10 de noviembre.

"Miren: este asunto lo tratamos ayer y también quiero aquí aprovechar para decir que le tengo toda la confianza (a Alcocer), porque se malinterpretó, no se malinterpretó, es que yo lo dije de una manera un poco fuerte.

“Es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos y es un compromiso y vamos a seguir. Y ya saben: yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas", aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como en otras ocasiones, el presidente de México López Obrador no precisó alguna fecha en la que finalmente el país pueda contar con un abasto completo de medicamentos completamente gratuitos, lo que lo vuelve un compromiso sin cumplir.