No defendemos intereses oscuros ni inconfesables: Durazo

Ciudad de México.-Ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño afirmó que “no defendemos intereses oscuros ni inconfesables, porque no nos mueve ni el cochupo y la componenda", así como sentenció que operativo fallido en Culiacán, Sinaloa que llevó a la liberación del hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, fue tropiezo táctico que no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad.

En el Gobierno Federal, dijo que hay imperativos éticos para evitar el uso de la violencia y el derramamiento de sangre por todos los medios posibles y combatir a quienes vulneran a México, privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza, y destacó que el objetivo es pacificar al país y devolver a la sociedad la tranquilidad que anhela”.

El funcionario federal respondió a los legisladores que el renunciaría si ello contribuiría a mejorar la seguridad en el país.

Aclaró que la estrategia basada en el uso de la fuerza policial y militar, ya probó sus límites y generó decepciones, porque no se registró un logro relevante durante los sexenios en los que se aplicó.

“Sus simpatizantes se niegan a ver que la estrategia por operativos –ya utilizada– no dio resultados; tuvo siempre un carácter reactivo en respuesta a un hecho delictivo consumado”.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Federal entrega el informe pormenorizado del operativo fallido en Culiacán, Sinaloa. | Especial

Agregó que no se pueden desestimar poderosos fines conservadores detrás de los llamados a utilizar la fuerza pública a la menor provocación. “Son ellos los que piensan que la fuerza lo resuelve todo y que si un problema social no se resuelve es porque no se le ha aplicado la suficiente fuerza”.

“Nuestra actitud contrasta vivamente con los tiempos en los que la letalidad indiscriminada, el daño colateral y la falta de respeto a los derechos humanos eran moneda corriente”, agregó.

Respondió a las críticas de la Oposición y estimó que “las concepciones contrarias, particularmente para combatir la inseguridad, esgrimidas por quienes ahora nos cuestionan acremente, han demostrado con creces su inutilidad en el terreno de los hechos”.

Durazo Montaño subrayó que la transparencia en materia de seguridad pública es un principio fundamental de este gobierno, y esa transparencia es posible “porque no tenemos nada qué ocultar, no nos interesa mantener secrecía alguna, salvo en aquellos aspectos susceptibles, sensibles para el debido proceso, los derechos humanos o la seguridad nacional”.

Aseguró que invariablemente se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad. Es nuestra obligación y compromiso indeclinable. “Siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen, e iremos por ellos sin dudarlo, para que paguen por sus fechorías. Pero la vida de la gente es insustituible”.

Resaltó que se debe aceptar, sin afán de justificar y de manera autocrítica, cualquier error cometido. Sin embargo, en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias. “Un tropiezo táctico no invalida la estrategia en su totalidad”.

Resaltó la creación de la Guardia Nacional, cuerpo que cumplirá una función más preventiva que reactiva. “Se encuentra ya desplegada a nivel nacional con 72 mil elementos, y aspiramos a terminar el año con 92 mil y 140 mil para el 2021”.

No obstante, aclaró que la seguridad pública no está depositada exclusivamente en la Guardia Nacional, sino que representa solo la fase más visible. “Las políticas sociales avanzan respaldando la política de seguridad, generando oportunidades laborales, de salud y educación particularmente para los jóvenes”.

Una de las principales propuestas, dijo, es hacer policía desde abajo, por medio de corregir, mejorar, capacitar, a las corporaciones estatales y municipales para que puedan actuar en complemento de la Guardia Nacional.

En su comparecencia ante el Pleno, en la que entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, un informe pormenorizado sobre lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, dijo que lo que pudo convertirse en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente, se resolvió privilegiando la paz pública.

A la comparecencia asistieron el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, y el de Marina, José Rafael Ojeda Durán.