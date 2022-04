"No dice lo que tiene": AMLO amaga a Loret de Mola con revelar información sobre departamento millonario

México.- El presidente AMLO volvió a arremeter contra Carlos Loret de Mola, amagando con revelar información de un supuesto departamento del periodista valuado en casi 100 millones de pesos.

En La Mañanera de este jueves 21 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que Loret de Mola tiene una supuesta propiedad en Valle de Bravo valuada en 24 millones de pesos, y advirtió que en realidad el departamento ya tiene un valor mucho mayor, por lo que adelantó que el próximo lunes dará a conocer la información que tiene.

"¿Se acuerdan que (Loret de Mola) tiene un departamento valuado en 24 millones? Pero es el valor no catastral, sino el valor notarial (...) Como él no dice lo que tiene, ya ese departamento no vale 24 millones, ya el valor comercial es de casi 100 millones", aseguró AMLO.

El mandatario recordó que el notario que figura en la factura del departamento del periodista de Latinus lleva el nombre de Ignacio Morales Lechuga, quien fue procurador durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Desde los últimos dos meses, AMLO ha insistido en que Loret de Mola debe publicar la información sobre el origen de los recursos con los que supuestas propiedades valuadas en millones de pesos, entre los que resalta un terreno y una mansión de casi cuatro hectáreas ubicados en Valle de Bravo.

En respuesta a un reportaje de Latinus sobre la caducidad de medicamentos en el IMSS, en La Mañanera del 13 de abril el presidente López Obrador aseveró que el periodista recibe "muchísimo dinero" por realizar ese tipo de notas.

"Es muchísimo dinero, y esto porque él hace reportajes como el que acabamos de ver acerca de la caducidad de medicamentos", acusó el mandatario.

El titular del Ejecutivo sostiene que Loret de Mola ha recibido mucho dinero de empresas que se dedicaban a distribuir y vender medicamentos al gobierno de México, lo que considera una fuente de corrupción manejada por políticos y medios de comunicación.

Una y otra vez, ha reiterado que el periodista opositor debe revelar la información sobre su inexplicable riqueza, mientras que Loret ha insistido en que AMLO informe sobre la riqueza de su hijo José Ramón López Beltrán a raíz del caso de la "casa gris" en Houston.

"Vamos a seguir esperando que se hable sobre este tema, no lo vamos a dejar porque es mucho el cinismo como se hacen reportajes de estos y mintiendo de que caducan las medicinas, quienes hacen estos reportajes no tienen autoridad moral", aseveró el mandatario.

Por su parte, Loret de Mola ha calificado los señalamientos como una "venganza" de AMLO por haber exhibido la "corrupción en su gobierno y en su familia".